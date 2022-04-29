Перевозчики в Ростовской области оказались в тяжелом положении из-за санкций

Posted 29 апреля 2022, 06:28
Published 29 апреля 2022, 06:28
Modified 18 сентября 2022, 15:07
Updated 18 сентября 2022, 15:07
Первоначально транспортные компании понимали причины, по котором стало сложнее работать. Теперь, когда рубль восстановился, а цены остались прежними, они заподозрили поставщиков запчастей и страховщиков в сговоре.
К примеру, в феврале аккумулятор для автобуса стоил семь тысяч рублей. Теперь они стали дороже в два раза.
Ранее колесо можно было приобрести за 15 тысяч рублей, теперь не получится найти дешевле 50 тысяч. Аналогичная ситуация обстоит и со страховыми компаниями, услуги которых резко подорожали.
«Дефицита запчастей сейчас нет. Раньше их ввозили через Белоруссию, теперь через Турцию. Из-за изменения логистики выросли затраты, но явно не в 2-3 раза», — заявил депутат.
Илья Протвинов