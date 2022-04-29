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Posted 29 апреля 2022, 06:28

Published 29 апреля 2022, 06:28

Modified 18 сентября 2022, 15:07

Updated 18 сентября 2022, 15:07

Перевозчики в Ростовской области оказались в тяжелом положении из-за санкций

Перевозчики в Ростовской области оказались в тяжелом положении из-за санкций

29 апреля 2022, 06:28
Фото: 1MI
В Ростовской области из-за введенных другими странами санкций перевозчики находятся в тяжелом положении, пишет Donnews со ссылкой на депутата гордумы Магомеда Дарсигова.

Первоначально транспортные компании понимали причины, по котором стало сложнее работать. Теперь, когда рубль восстановился, а цены остались прежними, они заподозрили поставщиков запчастей и страховщиков в сговоре.

К примеру, в феврале аккумулятор для автобуса стоил семь тысяч рублей. Теперь они стали дороже в два раза.

Ранее колесо можно было приобрести за 15 тысяч рублей, теперь не получится найти дешевле 50 тысяч. Аналогичная ситуация обстоит и со страховыми компаниями, услуги которых резко подорожали.

«Дефицита запчастей сейчас нет. Раньше их ввозили через Белоруссию, теперь через Турцию. Из-за изменения логистики выросли затраты, но явно не в 2-3 раза», — заявил депутат.

Ранее власти в Ростовской области обещали не допустить подорожания проезда в 2022 году.

Илья Протвинов

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