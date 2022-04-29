Ростовская компания заплатит 576 тысяч рублей за незаконную добычу песчаника

Posted 29 апреля 2022, 11:57
Published 29 апреля 2022, 11:57
Modified 18 сентября 2022, 15:07
Updated 18 сентября 2022, 15:07
В управлении рассказали, что Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил их иск против физлица из Каменского района и присудил нарушителя выплатить 576 тысяч рублей за загрязнение почвы.
В управлении Россельхознадзора по Ростовской области объяснили, что суд состоялся из-за несанкционированного снятия плодородного слоя земли. Когда инспекторы приехали на участок арендатора, они увидели, что физлицо производит незаконную разработку карьера и добывает песчаник. Площадь карьера и нарушения почв составила 600 квадратных метров.
Теперь согласно решению суда арендатору придется заплатить штраф в размере 576 тысяч рублей.
Напомним, в январе в Морозовском районе нашли похожий участок, где арендаторы устроили свалку и занимались добычей полезных ископаемых.
Диана Троянская