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Posted 29 апреля 2022, 11:57

Published 29 апреля 2022, 11:57

Modified 18 сентября 2022, 15:07

Updated 18 сентября 2022, 15:07

Ростовская компания заплатит 576 тысяч рублей за незаконную добычу песчаника

29 апреля 2022, 11:57
Предприниматель из Каменского района Ростовской области заплатит 576 тысяч рублей за повреждения плодородной почвы ради нелегальной добычи песчаника по решению суда, об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора региона.

В управлении рассказали, что Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил их иск против физлица из Каменского района и присудил нарушителя выплатить 576 тысяч рублей за загрязнение почвы.

В управлении Россельхознадзора по Ростовской области объяснили, что суд состоялся из-за несанкционированного снятия плодородного слоя земли. Когда инспекторы приехали на участок арендатора, они увидели, что физлицо производит незаконную разработку карьера и добывает песчаник. Площадь карьера и нарушения почв составила 600 квадратных метров.

Теперь согласно решению суда арендатору придется заплатить штраф в размере 576 тысяч рублей.

Напомним, в январе в Морозовском районе нашли похожий участок, где арендаторы устроили свалку и занимались добычей полезных ископаемых.

Диана Троянская

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