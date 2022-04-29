Ростовская компания заплатит 576 тысяч рублей за незаконную добычу песчаника

В управлении Россельхознадзора по Ростовской области объяснили, что суд состоялся из-за несанкционированного снятия плодородного слоя земли. Когда инспекторы приехали на участок арендатора, они увидели, что физлицо производит незаконную разработку карьера и добывает песчаник. Площадь карьера и нарушения почв составила 600 квадратных метров.