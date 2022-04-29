Вместо аксайского рынка "Атлант" около Ростова появится комплексная жилая застройка

Ранее в собственность муниципалитета отошли 37 участков земли, на которых располагались рынки «Атлант-Сити» и «Атлант-Юг». Владельцы участков должны из освободить до начала июня. При этом торговцы не собираются так просто сдаваться и собираются побороться за свои участки в суде.