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Posted 29 апреля 2022, 16:44

Published 29 апреля 2022, 16:44

Modified 1 октября, 15:22

Updated 1 октября, 15:22

Вместо аксайского рынка "Атлант" около Ростова появится комплексная жилая застройка

29 апреля 2022, 16:44
Территорию, где располагались рынки «Строительный», «Атлант», «Овощной» и «Алмаз» под Ростовом, в дальнейшем могут отдать под жилую застройку и иную инфраструктуру, пишет dоnnews со ссылкой на источник в региональной власти.

Отмечается, что власти не планируют отдавать освободившуюся территорию под торговлю. Там, по предварительным данным, могут быть построены жилые дома, а также парки, медицинское учреждение и другие социальные объекты.

Источник издания назвал данную территорию перспективной, поскольку она находится в непосредственной близости от транспортного кольца. Возможно, данную территорию в дальнейшем могут присоединить к Ростову.

Ранее в собственность муниципалитета отошли 37 участков земли, на которых располагались рынки «Атлант-Сити» и «Атлант-Юг». Владельцы участков должны из освободить до начала июня. При этом торговцы не собираются так просто сдаваться и собираются побороться за свои участки в суде.

Алиса Смирнова

#Анна Смирнова#Общество#Новости
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