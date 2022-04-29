Вместо аксайского рынка "Атлант" около Ростова появится комплексная жилая застройка

Posted 29 апреля 2022, 16:44
Published 29 апреля 2022, 16:44
Modified 1 октября, 15:22
Updated 1 октября, 15:22
Отмечается, что власти не планируют отдавать освободившуюся территорию под торговлю. Там, по предварительным данным, могут быть построены жилые дома, а также парки, медицинское учреждение и другие социальные объекты.
Источник издания назвал данную территорию перспективной, поскольку она находится в непосредственной близости от транспортного кольца. Возможно, данную территорию в дальнейшем могут присоединить к Ростову.
Ранее в собственность муниципалитета отошли 37 участков земли, на которых располагались рынки «Атлант-Сити» и «Атлант-Юг». Владельцы участков должны из освободить до начала июня. При этом торговцы не собираются так просто сдаваться и собираются побороться за свои участки в суде.
Алиса Смирнова
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