Житель Таганрога организовал похищение знакомого, чтобы его убить в апреле

Posted 29 апреля 2022, 13:10
Published 29 апреля 2022, 13:10
Modified 18 сентября 2022, 15:07
Updated 18 сентября 2022, 15:07
Житель Таганрога в апреле решил убить 57-летнего знакомого. Для этого он за деньги нанял человека, который должен был похитить мужчину и привезти в определенное место.
Убить фигурант своего знакомого намеревался самостоятельно. Но исполнитель похищения обратился в полицию и все рассказал.
«После этого инсценировали похищение мужчины и 53-летнего подозреваемого задержали. По факту приготовления к убийству возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.
Сейчас подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 15 лет колонии.