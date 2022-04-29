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Posted 29 апреля 2022, 13:10

Published 29 апреля 2022, 13:10

Modified 18 сентября 2022, 15:07

Updated 18 сентября 2022, 15:07

Житель Таганрога организовал похищение знакомого, чтобы его убить в апреле

Житель Таганрога организовал похищение знакомого, чтобы его убить в апреле

29 апреля 2022, 13:10
Фото: 1MI.
Житель Ростовской области нанял человека для похищения знакомого и дальнейшего убийства, сообщили в региональном УСКР.

Житель Таганрога в апреле решил убить 57-летнего знакомого. Для этого он за деньги нанял человека, который должен был похитить мужчину и привезти в определенное место.

Убить фигурант своего знакомого намеревался самостоятельно. Но исполнитель похищения обратился в полицию и все рассказал.

«После этого инсценировали похищение мужчины и 53-летнего подозреваемого задержали. По факту приготовления к убийству возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 15 лет колонии.

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