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Posted 30 апреля 2022, 04:02

Published 30 апреля 2022, 04:02

Modified 1 октября, 14:28

Updated 1 октября, 14:28

Аквапарк на Соленом озере под Ростовом продают за 500 млн рублей

30 апреля 2022, 04:02
Аквапарк в городе Батайске, который принадлежал обанкротившейся фирме «АкваИнвестПроект», продают за 500 миллионов рублей, сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

В начале текущего года МИнБанк уже пытался продать аквапарк, который находится в залоге. Тогда сумма сделки составляла 556 миллионов рублей. Теперь стоимость лота снижена на 56 миллионов рублей. Причем эта цена не окончательная.

В этот раз заявки будут приниматься до 7 мая 2022 года.

Напомним, аквапарк в городе Батайске был открыт восемь лет назад. Владельцы его хотели расширить, однако реализовать эту задумку не получилось, поскольку два года назад компания «АкваИнвестПроект» обанкротилась.

Алиса Смирнова

#Город#Новости
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