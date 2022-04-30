Аквапарк на Соленом озере под Ростовом продают за 500 млн рублей

Posted 30 апреля 2022, 04:02
Published 30 апреля 2022, 04:02
Modified 1 октября, 14:28
Updated 1 октября, 14:28
В начале текущего года МИнБанк уже пытался продать аквапарк, который находится в залоге. Тогда сумма сделки составляла 556 миллионов рублей. Теперь стоимость лота снижена на 56 миллионов рублей. Причем эта цена не окончательная.
В этот раз заявки будут приниматься до 7 мая 2022 года.
Напомним, аквапарк в городе Батайске был открыт восемь лет назад. Владельцы его хотели расширить, однако реализовать эту задумку не получилось, поскольку два года назад компания «АкваИнвестПроект» обанкротилась.
Алиса Смирнова
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