Экономист банка «Мидзухо» назвал ограничение поставок газа из России концом света

Сюнсукэ Кобаяси добавил, что при всех этих проблемах заинтересованные страны всегда смогут перекупить нефть и уголь у России через посредника в лице Китая, однако с газом аналогичная схема не сработает. В итоге российский газ останется внутри страны, а Евросоюз с Японией будут вынуждены закупать нефть с углем, которые многократно возрастут в цене.