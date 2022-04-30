Экономист банка «Мидзухо» назвал ограничение поставок газа из России концом света

Posted 30 апреля 2022, 15:40
Published 30 апреля 2022, 15:40
Modified 11 сентября 2022, 08:55
Updated 11 сентября 2022, 08:55
Эксперт Сюнсукэ Кобаяси представил экономический прогноз, согласно которому потеря поставок российского газа будет равноценна концу света.
Главный экономист объяснил, что после ввода ограничений на поставку газа из России бывшие импортеры утратят возможность эксплуатации действующих газопроводов. Из-за этого велика вероятность того, что странам придется создавать собственную ресурсоснабжающую инфраструктуру с нуля, а также искать новых поставщиков газа и тратить средства на реализацию этих проектов.
Такие же трудности возникнут с поставками сжиженного газа, поскольку у большинства стран нет достаточного количества установок для сжижения газа и средств его транспортировки.
Сюнсукэ Кобаяси добавил, что при всех этих проблемах заинтересованные страны всегда смогут перекупить нефть и уголь у России через посредника в лице Китая, однако с газом аналогичная схема не сработает. В итоге российский газ останется внутри страны, а Евросоюз с Японией будут вынуждены закупать нефть с углем, которые многократно возрастут в цене.
«Другими словами, и это не преувеличение, в тот момент, когда Европа откажется от российского газа, наступит конец света», — в заключение добавил эксперт.
Напомним, раньше дипломаты признали, что страны Евросоюза не могут позволить себе отказ от российского газа.