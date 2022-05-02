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Posted 2 мая 2022, 06:10

Published 2 мая 2022, 06:10

Modified 11 сентября 2022, 08:56

Updated 11 сентября 2022, 08:56

Эксперты заявили об опреснении воды в части Таганрогского залива Азовского моря

2 мая 2022, 06:10
Эксперты АзНИИРХ сообщили, что в последние месяцы они фиксируют значительное снижение показателя солености воды в восточной части акватории залива Азовского моря в Таганроге.

Специалисты Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» рассказали, что весной этого года преимущественно сохранялись низкие температуры воды и воздуха, а показатели солености снизились на четыре промилле в сравнении с данными, собранными в 2021 году.

Несмотря на то, что это нетипично для акватории Азовского моря, которое последние годы становилось все более соленым, ученые оценивают это явление как позитивное. По их мнению опреснение воды приведет к расширению зоны проживания и повышению числа популяции тарани, бычков, лещей, судаков и других рыб, предпочитающих низкую соленость.

Напомним, до этого в течение нескольких лет ученые фиксировали повышение солености морской воды, но из-за текущих событий нельзя сделать точный прогноз, как изменится состояние Азовского моря в ближайшее время.

Ранее маломерным судам запретили выход в Азовское море из-за спецоперации 30 апреля.

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