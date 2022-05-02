Эксперты заявили об опреснении воды в части Таганрогского залива Азовского моря

Несмотря на то, что это нетипично для акватории Азовского моря, которое последние годы становилось все более соленым, ученые оценивают это явление как позитивное. По их мнению опреснение воды приведет к расширению зоны проживания и повышению числа популяции тарани, бычков, лещей, судаков и других рыб, предпочитающих низкую соленость.