Фурам в Ростове могут запретить ездить под мостом на Пойменной

Причина возможного закрытия - разрушение моста. В министерстве считают, что аварийное состояние моста является причиной частых аварий с большегрузами. Кроме того, там подчеркнули, что ненадлежащее состояние моста не безопасно для движения поездов и угрожает жизни пассажиров.