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Posted 2 мая 2022, 16:54

Published 2 мая 2022, 16:54

Modified 11 сентября 2022, 08:56

Updated 11 сентября 2022, 08:56

Фурам в Ростове могут запретить ездить под мостом на Пойменной

Фурам в Ростове могут запретить ездить под мостом на Пойменной

2 мая 2022, 16:54
Фото: 1MI.
Проезд под железнодорожным мостом на Пойменной в Ростове могут закрыть для грузовиков, цитирует пресс-служба министра транспорта региона Владимира Окунева.

Причина возможного закрытия - разрушение моста. В министерстве считают, что аварийное состояние моста является причиной частых аварий с большегрузами. Кроме того, там подчеркнули, что ненадлежащее состояние моста не безопасно для движения поездов и угрожает жизни пассажиров.

В связи с этим Окунев рекомендовал городским властям временно закрыть проезд под путепроводом для большегрузов и установить жесткие габаритные ворота.

В минтрансе также сообщили, что из-за постоянных повреждений максимальная скорость на мосту снижена втрое.

Напомним, в Ростовской области на Волгодонской развязке после ремонтных работ открыто движение по путепроводу на 1074 км М-4 «Дон». Дорожники привели в надлежащее состояние опоры пролетных строений, а также дорожное полотно и другие части путепровода.

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#Анна Смирнова#Общество#Новости
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