Фурам в Ростове могут запретить ездить под мостом на Пойменной

Posted 2 мая 2022, 16:54
Published 2 мая 2022, 16:54
Modified 11 сентября 2022, 08:56
Updated 11 сентября 2022, 08:56
Причина возможного закрытия - разрушение моста. В министерстве считают, что аварийное состояние моста является причиной частых аварий с большегрузами. Кроме того, там подчеркнули, что ненадлежащее состояние моста не безопасно для движения поездов и угрожает жизни пассажиров.
В связи с этим Окунев рекомендовал городским властям временно закрыть проезд под путепроводом для большегрузов и установить жесткие габаритные ворота.
В минтрансе также сообщили, что из-за постоянных повреждений максимальная скорость на мосту снижена втрое.
Напомним, в Ростовской области на Волгодонской развязке после ремонтных работ открыто движение по путепроводу на 1074 км М-4 «Дон». Дорожники привели в надлежащее состояние опоры пролетных строений, а также дорожное полотно и другие части путепровода.