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Posted 2 мая 2022, 14:53

Published 2 мая 2022, 14:53

Modified 18 сентября 2022, 15:07

Updated 18 сентября 2022, 15:07

На Радоницу в Ростове к кладбищам пустят дополнительные автобусы

На Радоницу в Ростове к кладбищам пустят дополнительные автобусы

2 мая 2022, 14:53
Фото: 1MI.
В Ростове в Радоницу увеличат число автобусов, курсирующих до кладбищ, сообщает donnews со ссылкой на мэрию города.

Десять автобусов будут возить ростовчан до Северного кладбища - это на два больше, чем обычно. Добраться до туда можно будет на автобусе № 77, который ездит от Центрального рынка до Покровского храма.

Для удобства жителей также организован маршрут до нового кладбища в Мясниковском районе. Туда можно добраться на автобусе № 452, который отправляется от Пригородного автовокзала в будние дни в 8.30, в субботу - в 9.30, а в воскресенье - в 10.30. Подробнее с расписанием можно ознакомится на сайте администрации.

Напомним , с 30 апреля до 1 мая на Театральной площади будут проходить праздничные спортивные мероприятия. В связи с этим маршрутки № 3, 3А, 7, 55, 67, 70, 80, 88 и 98 будут двигаться в обход этого участка.

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