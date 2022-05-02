На Радоницу в Ростове к кладбищам пустят дополнительные автобусы

Для удобства жителей также организован маршрут до нового кладбища в Мясниковском районе. Туда можно добраться на автобусе № 452, который отправляется от Пригородного автовокзала в будние дни в 8.30, в субботу - в 9.30, а в воскресенье - в 10.30. Подробнее с расписанием можно ознакомится на сайте администрации.