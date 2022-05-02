С 1 мая в Ростове запустили в работу опасный фонтан в парке «Левобережном»

Вместе с ними приступил к работе светомузыкальный фонтан в парке «Левобережном». Напомним, в 2021 году во время празднования Дня России в решетке фонтана застряла маленькая девочка. Чтобы освободить испуганного ребенка потребовалась помощь экстренных служб. После этого фонтан оградили и запретили ходить по площади его чаши.