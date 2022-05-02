rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 мая 2022, 05:54

Published 2 мая 2022, 05:54

Modified 1 октября, 14:08

Updated 1 октября, 14:08

С 1 мая в Ростове запустили в работу опасный фонтан в парке «Левобережном»

2 мая 2022, 05:54
В Ростове после зимы расконсервировали и запустили в работу 13 городских фонтанов, в том числе опасный фонтан в парке «Левобережный», в котором едва не пострадал ребенок, информацией поделились в мэрии.

В воскресенье, 1 мая, сити-менеджер Алексей Логвиненко объявил, что в Ростове возобновят работу фонтанов. Так 13 фонтанов в разных районах города снова начали работу после консервации на зиму.

Вместе с ними приступил к работе светомузыкальный фонтан в парке «Левобережном». Напомним, в 2021 году во время празднования Дня России в решетке фонтана застряла маленькая девочка. Чтобы освободить испуганного ребенка потребовалась помощь экстренных служб. После этого фонтан оградили и запретили ходить по площади его чаши.

Ранее власти сообщали, что в сезоне 2022 года фонтан ждет обновление репертуара.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика