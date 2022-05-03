Медведев заявил, что Зеленскому никакой мирный договор не нужен

Posted 3 мая 2022, 10:05
Published 3 мая 2022, 10:05
Modified 1 октября, 13:15
Updated 1 октября, 13:15
При этом Медведев предположил, что в случае, если Зеленский все таки подпишет мирный договор, то конец его будет быстрым или медленным. В первым случае его могут ликвидировать представители нацбатальонов, а во втором - конкуренты.
По мнению зампреда Совбеза, Зеленский продолжит просить деньги и вооружение у западных стран, демонстрировать заботу о жителей Украины и при этом иногда прикрываться ими в качестве «живого щита» и многое другое.
Медведев считает, что подобными действиями Зеленский пытается удержаться на своем посту.
Ранее стало известно, что 861 военный ВСУ дезертировал. При этом свыше 150 военнослужащих дезертировали из воинской части 3056.