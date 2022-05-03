rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 мая 2022, 11:55

Published 3 мая 2022, 11:55

Modified 11 сентября 2022, 09:27

Updated 11 сентября 2022, 09:27

Путин подписал 3 мая указ об ответных мерах против недружественных стран

Путин подписал 3 мая указ об ответных мерах против недружественных стран

3 мая 2022, 11:55
Фото: 1MI.
Президент России Владимир Путин 3 мая подписал указ, который касается различных взаимодействий с недружественными странами по экономическим вопросам, документ размещен на сайте правовой информации.

По сути документ является ответом на действия недружественных стран в отношении России. Согласно указу, физические и юридические лица, а также органы власти, которые находятся под российской юрисдикцией, теперь не могут заключать сделки

и исполнять обязательства перед физлицами или юрлицами, находящимися под ответными ограничениями РФ.

Также запрещается совершение финансовых операций, в которых выгоду получают лица, находящиеся под санкциями. Нельзя вывозить за пределы России товары, производимые в РФ.

Более подробно ознакомят с указом Минфин и Центробанк. В десятидневный срок будет подготовлен список лиц, которые подпадают под российские санкции.

Ранее в Торгово-промышленной палате РФ заявили, что место IKEA на мебельном рынке Ростовской области в случае ухода этой компании готовы занять более 50 российских фирм, которые занимаются мебелью.

Материалы по теме
Ростовскую область ждет наплыв судов под иностранными флагами из-за санкций с июля
#Анна Смирнова#Политика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика