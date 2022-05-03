Путин подписал 3 мая указ об ответных мерах против недружественных стран

Posted 3 мая 2022, 11:55
Published 3 мая 2022, 11:55
Modified 11 сентября 2022, 09:27
Updated 11 сентября 2022, 09:27
По сути документ является ответом на действия недружественных стран в отношении России. Согласно указу, физические и юридические лица, а также органы власти, которые находятся под российской юрисдикцией, теперь не могут заключать сделки
и исполнять обязательства перед физлицами или юрлицами, находящимися под ответными ограничениями РФ.
Также запрещается совершение финансовых операций, в которых выгоду получают лица, находящиеся под санкциями. Нельзя вывозить за пределы России товары, производимые в РФ.
Более подробно ознакомят с указом Минфин и Центробанк. В десятидневный срок будет подготовлен список лиц, которые подпадают под российские санкции.
Ранее в Торгово-промышленной палате РФ заявили, что место IKEA на мебельном рынке Ростовской области в случае ухода этой компании готовы занять более 50 российских фирм, которые занимаются мебелью.