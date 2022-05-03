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Posted 3 мая 2022, 15:18

Published 3 мая 2022, 15:18

Modified 11 сентября 2022, 09:27

Updated 11 сентября 2022, 09:27

Тысячи жителей Ростова останутся без света с 4 по 6 мая

Тысячи жителей Ростова останутся без света с 4 по 6 мая

3 мая 2022, 15:18
Фото: 1MI.
Ростовчан предупредили о массовых отключениях света с 4 по 6 мая, об этом сообщили на портале «Донэнерго».

Компания обнародовала графики отключений домов от электроэнергии. Согласно им, свет периодически будут отключить 4, 5, 6, а также 11 и 13 мая. Причиной массовых отключений являются профилактические работы.

Работы будут проводиться днем и затронут сотни домов во всех районах Ростова. При этом в праздничные дни (1, 2, 3, 7, 8, 9 и 10 мая) жителям города электроэнергию отключать не будут.

Напомним, в 2021 году потребление электроэнергии в Ростовской области выросло по сравнению с предшествующим годом на 7,5%. Одновременно с этим в регионе увеличилась и выработка электроэнергии (+3,5%).

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#Анна Смирнова#Город#Новости
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