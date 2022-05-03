Тысячи жителей Ростова останутся без света с 4 по 6 мая

Posted 3 мая 2022, 15:18
Published 3 мая 2022, 15:18
Modified 11 сентября 2022, 09:27
Updated 11 сентября 2022, 09:27
Компания обнародовала графики отключений домов от электроэнергии. Согласно им, свет периодически будут отключить 4, 5, 6, а также 11 и 13 мая. Причиной массовых отключений являются профилактические работы.
Работы будут проводиться днем и затронут сотни домов во всех районах Ростова. При этом в праздничные дни (1, 2, 3, 7, 8, 9 и 10 мая) жителям города электроэнергию отключать не будут.
Напомним, в 2021 году потребление электроэнергии в Ростовской области выросло по сравнению с предшествующим годом на 7,5%. Одновременно с этим в регионе увеличилась и выработка электроэнергии (+3,5%).