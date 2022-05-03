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Posted 3 мая 2022, 10:31

Published 3 мая 2022, 10:31

Modified 1 октября, 15:05

Updated 1 октября, 15:05

В Краснодарском крае массово проверяют бомбоубежища

3 мая 2022, 10:31
Власти проводят ревизию бомбоубежищ и укрытий в Южных регионах России, в том числе в Краснодарском крае, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Проверить состояние бомбоубежищ поручил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Помимо этого местным властям и ответственным службам было поручено обеспечить надежную работу систем оповещения жителей при угрозе ЧС.

Патрушев подчеркнул, что незаконное выбытие укрытий и бомбоубежищ из федеральной собственности недопустимо.

Напомним, в Ростове-на-Дону собираются провести капитальный ремонт бомбоубежища, расположено в троллейбусном депо на улице Малиновского. Защитное сооружение рассчитано на 300 человек. Ремонтные работы оцениваются заказчиком в 355 тысяч рублей.

#Анна Смирнова#Общество#Новости
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