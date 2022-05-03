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Posted 3 мая 2022, 06:19

Published 3 мая 2022, 06:19

Modified 1 октября, 14:39

Updated 1 октября, 14:39

В Ростове организовали мини-парады во дворах ветеранов Великой Отечественной войны

3 мая 2022, 06:19
Сюжет
Касается каждого
В Ростове стали проводить мини-парады во дворах, где живут ветераны Великой Отечественной войны, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.

Мероприятия приурочены к 77-й годовщине Победы. В силу возраста не все ветераны смогут присутствовать на параде, который будет организован в текущем году на Театральной площади. Специально для них решили провести мини-парады.

Творческие коллективы города исполнили 2 мая для ветеранов торжественные марши и песни военных лет. Всего за день удалось обойти с такими концертами 10 ветеранов.

Кроме того, под окнами ветеранов маршем прошла рота Почетного караула и парадный расчёт Ростовского филиала государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Российская таможенная академия».

Ранее стало известно, что парад Победы в Ростове 9 мая пройдет при участии 2,3 тысячи военных. В мероприятии будут задействованы более 30 самолетов, а также новейшее вооружение.

#Общество#Касается каждого#Новости
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