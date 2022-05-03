В Ростове организовали мини-парады во дворах ветеранов Великой Отечественной войны

Posted 3 мая 2022, 06:19
Published 3 мая 2022, 06:19
Modified 1 октября, 14:39
Updated 1 октября, 14:39
Мероприятия приурочены к 77-й годовщине Победы. В силу возраста не все ветераны смогут присутствовать на параде, который будет организован в текущем году на Театральной площади. Специально для них решили провести мини-парады.
Творческие коллективы города исполнили 2 мая для ветеранов торжественные марши и песни военных лет. Всего за день удалось обойти с такими концертами 10 ветеранов.
Кроме того, под окнами ветеранов маршем прошла рота Почетного караула и парадный расчёт Ростовского филиала государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Российская таможенная академия».
Ранее стало известно, что парад Победы в Ростове 9 мая пройдет при участии 2,3 тысячи военных. В мероприятии будут задействованы более 30 самолетов, а также новейшее вооружение.
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