В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 26-летнего парня 30 апреля

Posted 3 мая 2022, 12:59
Published 3 мая 2022, 12:59
Modified 1 октября, 13:07
Updated 1 октября, 13:07
Транспортная полиция, прибывшая на место происшествия, установила, что погибший был местным жителем. Предположительной причиной трагического происшествия является нарушение погибшим правил безопасности на железной дороге.
Пока же следственные органы устанавливают все обстоятельства смерти молодого человека. Также сообщается, что процессуальное решение по происшествию будет принято по результатам проверки следственными органами.
Ранее в Ростове водитель иномарки сбил двух мальчиков, переходивших дорогу в неположенном месте. ДТП произошло в Первомайском районе на улице Вятской в 200 метрах от светофора. Дети получили травмы. После получения помощи врачей их отпустили домой.
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