Казачья кибердружина будет бороться с опасным контентом в Ростовской области

Posted 4 мая 2022, 10:22
Published 4 мая 2022, 10:22
Modified 18 сентября 2022, 15:07
Updated 18 сентября 2022, 15:07
Это стало известно на конференции, в рамках которой обсудили вопросы молодежного казачьего движения. Участником также стал губернатор Василий Голубев.
На встрече прозвучало, что контента в Интернете становится только больше, что создает дополнительную нагрузку на правоохранителей. Им все сложнее выявлять контент, запрещенный на территории страны.
Помощь окажет созданное подразделение казачьей кибердружины. Она будет помогать искать опасный контент.
Добавим, что кибердружина была представлена на конференции.