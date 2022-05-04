rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 мая 2022, 10:22

Published 4 мая 2022, 10:22

Modified 18 сентября 2022, 15:07

Updated 18 сентября 2022, 15:07

Казачья кибердружина будет бороться с опасным контентом в Ростовской области

4 мая 2022, 10:22
В Ростовской области появилась казачья кибердружина, которая будет заниматься поиском запрещенного в Интернете контента, сообщили в администрации Шахт.

Это стало известно на конференции, в рамках которой обсудили вопросы молодежного казачьего движения. Участником также стал губернатор Василий Голубев.

На встрече прозвучало, что контента в Интернете становится только больше, что создает дополнительную нагрузку на правоохранителей. Им все сложнее выявлять контент, запрещенный на территории страны.

Помощь окажет созданное подразделение казачьей кибердружины. Она будет помогать искать опасный контент.

Добавим, что кибердружина была представлена на конференции.

Читайте также о том, как донские казаки сражались в годы Великой Отечественной войны.

Материалы по теме
«Жена за деньги»: любовные практики донских казаковНа коне против танка: как донские казаки сражались в годы Великой Отечественной войны
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика