Ланей и уток-крякв стали массово выпускать на волю в Ростовской области

Posted 4 мая 2022, 17:43
Published 4 мая 2022, 17:43
Modified 1 октября, 13:02
Updated 1 октября, 13:02
Это был первый подобный опыт для охотхозяйства «Кундрюченское» Усть-Донецкого района. При этом работа по разведению копытных животных ведется уже длительное время.
Таким образом, вносится посильный вклад в сохранение биоразнообразия. Кроме того, растет численность охотничьих ресурсов региона. Стабильно количество животных в зависимости от вида растет на 4-12% в год.
В 2021 году в Ростовской области на волю было выпущено 3930 животных, среди которых были особи зайца-русака, фазана, серой куропатки, утки-кряквы и диких копытных животных.
Ранее стало известно, что в зоопарке Ростова родился детеныш муфлонов. Это животное занесено в «Красную книгу». А обитают муфлоны в европейских странах.
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