Старинные дома и расточительные футболисты: за что судились ростовчане в апреле

Posted 4 мая 2022, 08:37
Published 4 мая 2022, 08:37
Modified 11 сентября 2022, 09:27
Updated 11 сентября 2022, 09:27
Арбитражный суд Ростовской области вынес решение об уплате многомиллионного штрафа ООО «Агрокомплексом Ростовским», обвиняемом в загрязнении почв Неклиновского района.
Сообщалось, что в ноябре прошлого года Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Ростовской области обнаружила свалку на плодородной земле в Неклиновском районе. И хотя компания, виновная в возникновении свалочного очага, ликвидировала причиненный ущерб в установленные законом сроки, это все равно сказалось на состоянии почвы.
А потому суд присудил ООО «Агрокомплексу Ростовскому», находящемуся в собственности бывшего губернатора Краснодарского края, штраф в размере 30,7 миллиона рублей, а также оплату пошлины в размере более 176 тысяч рублей. Что почти не отразилось на экономическом положении компании, имеющей годовые доходы в размере свыше девяти миллиардов рублей.
Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии предпринял попытку подать в суд на ФК «Ростов», чтобы отсудить у них деньги за оказанные услуги.
Сумма иска составила более 2,8 миллиона рублей, при это 2,7 миллиона из них как раз та самая сумма, что футбольный клуб не выплатил за оказанные услуги. Еще около 100 тысяч «Ростов» должен был бы выплатить в качестве процентов за удержание денежных средств.
Тем временем суд сообщил, что истец подал иск с нарушениями, а потому дело оставили без движения и предложили исправить ходатайство до 22 апреля.
В Ростове комитет по ОКН смог добиться восстановления утраченного статуса памятника культуры исчезнувшему кинотеатру «Россия».
Арбитражный суд Ростовской области вынес решение в пользу комитета после нескольких месяцев судебных тяжб. Так в конце декабря комитет обратился в суд с иском, в котором содержался запрос восстановления статуса памятника Федеральной кадастровой палатой. Ранее эта запись исчезла, а само здание разрушилось под влиянием времени.
Теперь благодаря решению суда памятник архитектуры будет восстановлен в своем первозданном виде на том же месте, где был построен.
«Парк-Отель «Надежда» подал иск в Арбитражный суд Ростовской области против футбольного клуба «СКА-Ростов-на-Дону», задолжавшего крупную сумму.
Сообщается, что футбольный клуб должен отелю почти 750 тысяч рублей, а первое заседание по этому делу состоится уже 23 мая.
Напомним, футбольный клуб является собственностью исполнителя Василия Вакуленко, выступающего под сценическим псевдонимом «Баста». И хотя подробности иска пока не раскрываются, ранее футбольный клуб уже был вынужден выплатить долг перед персоналом в размере 3,6 миллиона рублей.
Арбитражный суд принял иск ФК «Ростов», старающегося избавиться от назначенного штрафа за рекламу спортивных ставок на фасаде стадиона «Ростов-Арена».
В своем иске футбольный клуб требовал признать незаконным решение суда и УФАС Ростовской области, которые посчитали штраф размером 500 тысяч рублей достаточным за рекламу букмекерской компании «Бетсити», нарушающей нормы законодательства о рекламе.
Следующее заседание суда пройдет 24 мая, а в качестве третьих лиц к разбирательствам привлекут ООО «Фортуна».
Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц выиграл суд, благодаря решению которого сможет построить жилой комплекс на участке бывшего стекольного завода.
Ростовский порт и судоремонтное предприятие «Риф», выступившие истцами, были уверены, что разрешение на строительство, полученное Арутюнянцем от администрации Ростова, было незаконным. По этой причине они пытались отстоять землю, входящую в их санитарную зону.
Однако Арташес Арутюнянц предоставил результаты исследований почвы и воздуха, благодаря которым его компания получила возможность на строительство жилого комплекса в Нахичевани на улице 9-й Линии.
Арбитражный суд вынес решение по делу о сохранении особняка конца XIX века в Нахичевани.
Администрация Пролетарского района Ростова проиграла суд против комитета по охране ОКН, требовавшего спасти дом В.М. Тер-Крикорова, являющегося не только памятником архитектуры, но и местом проживания известного архитектора М. В. Григоряна.
Из-за бездействия администрации района дом находился в удручающем состоянии и мог быть утрачен, однако теперь МКУ «Управление ЖКХ Пролетарского района Ростова» обязано разработать меры по сохранению здания до 1 апреля 2023 года и согласовать их с комитетом.
В конце апреля общественница Ольга Головина подала иск в Арбитражный суд Ростовской области, чтобы добиться запрета на строительство торгового центра на площади Ленина в Ростове.
В прошлом году этот вопрос стал острой темой для общественников и обычных горожан, протестующих против застройки Октябрьского района дополнительными торговыми центрами рядом с уже существующими.
Однако женщина потерпела неудачу. Спустя четыре дня после обращения в суд ей дали ответ, что Головина направила иск не в ту инстанцию.
Дело в том, что сама женщина не является предпринимателем, а потому строительство торгового центра никак не ущемляет ее права или законные интересы как юридического лица. В связи с этим общественнице предложили обратиться в суд общей юрисдикции.