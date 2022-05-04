Старинные дома и расточительные футболисты: за что судились ростовчане в апреле

Сумма иска составила более 2,8 миллиона рублей, при это 2,7 миллиона из них как раз та самая сумма, что футбольный клуб не выплатил за оказанные услуги. Еще около 100 тысяч «Ростов» должен был бы выплатить в качестве процентов за удержание денежных средств.