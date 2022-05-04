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Posted 4 мая 2022, 13:58

Published 4 мая 2022, 13:58

Modified 18 сентября 2022, 15:07

Updated 18 сентября 2022, 15:07

В Ростове-на-Дону будут судить мужчину, который убил коллегу и расчленил женщину

В Ростове-на-Дону будут судить мужчину, который убил коллегу и расчленил женщину

4 мая 2022, 13:58
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону будут судить жителя Новгорода за жестокое убийство двух человек, сообщили в региональном УСКР.

Первое убийство было совершено в 2017 году в Ленинградской области. Тогда фигурант поссорился с 52-летней знакомой и ударил ее ножом.

Пострадавшая скончалась, после чего нападавший расчленил тело, поместил в сумку и сбросил в водоем. Останки удалось достать только в 2021 году.

В феврале 2021 году 31-летний обвиняемый поссорился с коллегой в хуторе Нижнежуравский донского региона. Они вместе занимались отделкой в строящемся доме.

Фигурант несколько раз ударил пострадавшем ножом и убежал. Его через несколько дней задержали в Ростове.

Сейчас мужчина находится под стражей, все материалы направили в суд. Максимальное наказание составляет пожизненное заключение.

Ранее житель Таганрога организовал похищение знакомого, чтобы его убить.

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