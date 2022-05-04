В Ростове-на-Дону будут судить мужчину, который убил коллегу и расчленил женщину

Posted 4 мая 2022, 13:58
Published 4 мая 2022, 13:58
Modified 18 сентября 2022, 15:07
Updated 18 сентября 2022, 15:07
Первое убийство было совершено в 2017 году в Ленинградской области. Тогда фигурант поссорился с 52-летней знакомой и ударил ее ножом.
Пострадавшая скончалась, после чего нападавший расчленил тело, поместил в сумку и сбросил в водоем. Останки удалось достать только в 2021 году.
В феврале 2021 году 31-летний обвиняемый поссорился с коллегой в хуторе Нижнежуравский донского региона. Они вместе занимались отделкой в строящемся доме.
Фигурант несколько раз ударил пострадавшем ножом и убежал. Его через несколько дней задержали в Ростове.
Сейчас мужчина находится под стражей, все материалы направили в суд. Максимальное наказание составляет пожизненное заключение.