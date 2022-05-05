Администрации в Ростове удалось заключить контракт на благоустройство парка «Дружба»

Теперь подрядчику из Ставропольского края предстоит за три года выполнить работы стоимостью 562,3 миллиона рублей. В системе СПАРК указано, что компания подрядчика зарегистрирована в городе Ессентуки в марте 2014 года. В основном предприятие занимается строительством дорог и автомагистралей, метро и железных дорог, но также имеет лицензию на работы по сохранению памятников ОКН и эксплуатацию объектов опасного производства химической отрасли промышленности. Выручка от продажи в прошлом году составила более 909 миллионов рублей, а чистая прибыль больше 13,5 миллиона рублей.