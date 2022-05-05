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Posted 5 мая 2022, 16:28

Published 5 мая 2022, 16:28

Modified 11 сентября 2022, 09:29

Updated 11 сентября 2022, 09:29

Администрации в Ростове удалось заключить контракт на благоустройство парка «Дружба»

5 мая 2022, 16:28
В Ростове на благоустройство парка «Дружба» до 2025 года потратят более 560 миллионов рублей, об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Глава администрации Ростова-на-Дону рассказал, что город нашел подрядчика, готового выполнить работы по благоустройству парка культуры и отдыха «Дружба». Согласно данным портала закупок им оказалось ООО «Автомагистраль СК».

Теперь подрядчику из Ставропольского края предстоит за три года выполнить работы стоимостью 562,3 миллиона рублей. В системе СПАРК указано, что компания подрядчика зарегистрирована в городе Ессентуки в марте 2014 года. В основном предприятие занимается строительством дорог и автомагистралей, метро и железных дорог, но также имеет лицензию на работы по сохранению памятников ОКН и эксплуатацию объектов опасного производства химической отрасли промышленности. Выручка от продажи в прошлом году составила более 909 миллионов рублей, а чистая прибыль больше 13,5 миллиона рублей.

Напомним, ранее власти Ростова-на-Дону не смогли найти исполнителя работ по благоустройству парка, и им пришлось объявить конкурс повторно.

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