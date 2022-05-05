Фиаско с фотостеной ко Дню Победы и профилактика холеры в новостях четверга в Ростове

В Ростовской области начали готовить больницы к холере, а в Ростове собираются застроить территорию аэропорта, но не могут подготовить «Фотостену» к 9 мая без ошибок подрядчика. Главные темы дня в издании RostovGazeta.

Досадные ошибки Эксперт общественной палаты Николай Ларин заявил об ошибках подбора фото, допущенных при создании «Фотостены» у входа в парк имени Максима Горького. Общественник заметил среди фотографий, посвященных Великой Отечественной войне изображение, на котором якобы изображён немецкий солдат возле сгоревшего советского танка. Также среди фото Ларин заметил фото актрисы Ольги Остроумовой, снятое в ходе съемок фильма «А зори здесь тихие». У Ларина вызвал интерес выбор кадров для «Фотостены», и ему захотелось узнать, что за идея лежала в основе композиции, если туда попали изображения горящего танка и художественного фильма. Холера на смену «короне» Роспотребнадзор Ростовской области выбрал организации, которые можно перепрофилировать для приема пациентов с диагнозом холера. В настоящий момент в регионе усилили меры профилактики это болезни, чтобы предотвратить возможность вспышки заболевания, а также выбрали больницы, которые можно использовать в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. В течение месяца для медиков проведут обучающие семинары, а в водоемах Ростовской области проведут анализ качества воды. Пока что в ведомстве сообщили, что за истекший период холерный вибрион в Ростовской области обнаружен не был. Еще один жилой район Глава правительства Ростовской области Василий Голубев подписал документацию, согласно которой на территории старого аэропорта Ростова возведут еще один район. Общая площадь аэропорта составляет 3,6 миллиона квадратных метров, которые планируют застроить к концу 2040 года. Для реализации всех инициатив и проектных решений под снос пойдет часть городских объектов, в том числе нежилую застройку, коллекторы и дороги. Землю позволено использовать как под жилую застройку, так и под строительство объектов социальной инфраструктуры. Материалы по теме Как пройдет шествие Бессмертного полка в Ростовской области в 2022 году Общественники Ростова обеспокоены строительством отеля над питающими Дон родниками Театр кукол из центра Ростова перенесут на территорию старого аэропорта до 2040 года