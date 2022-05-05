Глава донского парламента Александр Ищенко поздравил ветеранов Батайска с Днем Победы

Александр Ищенко выразил ветеранам самые теплые слова благодарности и готовность оказать необходимую помощь и поддержку. Он назвал 9 мая главным праздником для страны: «Люди, благодаря подвигу которых мы сегодня живем, должны получать заботу, внимание, слова поддержки и помощь, которая им нужна. А всем нам необходимо живое общение с ними. Это очень интересные люди. Они теплые по своему настрою, добрые, мудрые. Они совершенно не ощущают грандиозности своего подвига. И эта простота, доброе отношение к жизни и к людям воплощает собой их подлинное человеческое величие».