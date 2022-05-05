Глава донского парламента Александр Ищенко поздравил ветеранов Батайска с Днем Победы

Posted 5 мая 2022, 14:57
Published 5 мая 2022, 14:57
Modified 18 сентября 2022, 15:07
Updated 18 сентября 2022, 15:07
Фронтовики были рады встрече. Ивану Илларионовичу Дерябину довелось сражаться на территории Ростовской области, он оборонял Сталинград, воевал на Курской дуге, где получил медаль «За отвагу». День Победы встретил в Праге. В прошлом году ему исполнилось 103 года, но возраст не мешает оставаться оптимистом. Общаясь с гостями, он пожелал российской армии оставаться сильной и победоносной.
А Петр Григорьевич Павленко, отметивший в октябре прошлого года 95-летний юбилей, поделился воспоминаниями, как служил на Дальнем Востоке, в Краснознаменной Амурской флотилии.
Александр Ищенко выразил ветеранам самые теплые слова благодарности и готовность оказать необходимую помощь и поддержку. Он назвал 9 мая главным праздником для страны: «Люди, благодаря подвигу которых мы сегодня живем, должны получать заботу, внимание, слова поддержки и помощь, которая им нужна. А всем нам необходимо живое общение с ними. Это очень интересные люди. Они теплые по своему настрою, добрые, мудрые. Они совершенно не ощущают грандиозности своего подвига. И эта простота, доброе отношение к жизни и к людям воплощает собой их подлинное человеческое величие».
Спикер донского парламента обратил внимание, что молодое поколение нуждается в общении с ветеранами в первую очередь. «Отрадно, что в эти дни по всей Ростовской области молодые люди, волонтеры, а также мои коллеги-депутаты приходят в гости к ветеранам», - подчеркнул он.
Добавим, в эти дни активисты «Единой России», «Молодая Гвардия» и «Волонтеры Победы» помогают выполнить благоустройство во дворах и на приусадебных участках ветеранов и участников ВОВ.