Дело о «золотых» остановках в Таганроге закончилось судом и штрафом для чиновника

Суд установил, что два года назад глава управления благоустройства подписал акты о приемке двух остановок, хотя знал, что он сам не осуществлял контроль за работами, а павильоны не соответствовали данным проектно-сметных документов. Так бывший директор внес ложные сведения в документы, благодаря чему подрядчик необоснованно получил более 4,8 миллиона рублей.