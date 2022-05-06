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Posted 6 мая 2022, 06:53

Published 6 мая 2022, 06:53

Modified 11 сентября 2022, 09:30

Updated 11 сентября 2022, 09:30

Дело о «золотых» остановках в Таганроге закончилось судом и штрафом для чиновника

6 мая 2022, 06:53
В Таганроге бывшего директора управления благоустройства признали виновным в подлоге и злоупотреблении служебным положением из-за приемки остановочных комплексов, об этом сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Сотрудники пресс-службы СУ СК РФ региона рассказали, что следователи собрали достаточно доказательств для признания экс-руководителя МКУ «Благоустройство» виновным в подлоге и злоупотреблении своими полномочиями.

Суд установил, что два года назад глава управления благоустройства подписал акты о приемке двух остановок, хотя знал, что он сам не осуществлял контроль за работами, а павильоны не соответствовали данным проектно-сметных документов. Так бывший директор внес ложные сведения в документы, благодаря чему подрядчик необоснованно получил более 4,8 миллиона рублей.

Теперь фигурант дела признан виновным судом и обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Также бывший директор не сможет заниматься административно-хозяйственной деятельностью и работать на госслужбе в течение двух лет. Приговор пока не обрел законную силу.

Ранее в Ростове рассказали о ходе судебного заседания по делу бывшего замглавы мэрии, который до сих пор отрицает свою причастность к гибели девочки из-за затопления улиц города в 2016 году.

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