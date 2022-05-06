Дело о «золотых» остановках в Таганроге закончилось судом и штрафом для чиновника

Posted 6 мая 2022, 06:53
Published 6 мая 2022, 06:53
Modified 11 сентября 2022, 09:30
Updated 11 сентября 2022, 09:30
Сотрудники пресс-службы СУ СК РФ региона рассказали, что следователи собрали достаточно доказательств для признания экс-руководителя МКУ «Благоустройство» виновным в подлоге и злоупотреблении своими полномочиями.
Суд установил, что два года назад глава управления благоустройства подписал акты о приемке двух остановок, хотя знал, что он сам не осуществлял контроль за работами, а павильоны не соответствовали данным проектно-сметных документов. Так бывший директор внес ложные сведения в документы, благодаря чему подрядчик необоснованно получил более 4,8 миллиона рублей.
Теперь фигурант дела признан виновным судом и обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Также бывший директор не сможет заниматься административно-хозяйственной деятельностью и работать на госслужбе в течение двух лет. Приговор пока не обрел законную силу.
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