Движение ограничили 6 мая в Новочеркасске из-за казаков

Posted 6 мая 2022, 06:09
Published 6 мая 2022, 06:09
Modified 18 сентября 2022, 15:07
Updated 18 сентября 2022, 15:07
Речь идет о так называемом «Марше победителей», который связан с годовщиной победы в ВОВ. Все запреты действуют с 08.00 мск и продлятся несколько часов.
В данный момент перекрыт Платовский от Ермака до Атаманской, а также Атаманский от улицы имени генерала Лебедя до Александровской. Проезд будет невозможен до 13 часов.
Это не единственные перекрытия, до 15.00 мск закрыли часть улицы Московской, до 16.00 — Просвещения. Только в 17.00 откроют проезд по Троицкой.
Ранее стало известно, что в Ростовской области поменяется график движения четырех электричек с 10 мая.