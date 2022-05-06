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Posted 6 мая 2022, 06:09

Published 6 мая 2022, 06:09

Modified 18 сентября 2022, 15:07

Updated 18 сентября 2022, 15:07

Движение ограничили 6 мая в Новочеркасске из-за казаков

6 мая 2022, 06:09
Запланированный в Новочеркасске конный переход казаков стал причиной перекрытия дорог в городе, заявили в мэрии.

Речь идет о так называемом «Марше победителей», который связан с годовщиной победы в ВОВ. Все запреты действуют с 08.00 мск и продлятся несколько часов.

В данный момент перекрыт Платовский от Ермака до Атаманской, а также Атаманский от улицы имени генерала Лебедя до Александровской. Проезд будет невозможен до 13 часов.

Это не единственные перекрытия, до 15.00 мск закрыли часть улицы Московской, до 16.00 — Просвещения. Только в 17.00 откроют проезд по Троицкой.

Ранее стало известно, что в Ростовской области поменяется график движения четырех электричек с 10 мая.

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