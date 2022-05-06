В донской столице состоялся II региональный хакатон INDUSTRY2022

Среди кейсов в этом году – инновационные и социально-ориентированные проекты: мобильное приложение для детской службы такси, сайт центра для детей с особенностями развития, виртуальный офис для агентства недвижимости, промо-кампания для летнего лагеря в сети интернет, CRM-система для магазина цветов, платформа для биржи цифровых кейсов, сервис онлайн-чата и чат-бот, мобильная и онлайн-версия настольных игр и другие.