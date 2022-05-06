В донской столице состоялся II региональный хакатон INDUSTRY2022

С приветственным словом к участникам хакатона обратились заместитель директора Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства, руководитель центра «Мой бизнес» Оксана Стуковина и проректор по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ), эксперт АСИ по направлению «Образование и кадры» Наталья Вовченко.
Модераторами хакатона выступили: руководитель студенческого бюро, руководитель института дизайна региональной экономики РГЭУ (РИНХ) Елена Котлярова и заместитель директора института развития технологий цифровой экономики, председатель Совета молодых ученых, старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ), эксперт АСИ по направлению «Образование и кадры» Никита Бухов.
В качестве экспертов хакатона были приглашены заведующий кафедрой информационных систем и прикладной информатики Сергей Щербаков, доцент кафедры информационных технологий и защиты информации Сергей Назарян и старший преподаватель кафедры информационных технологий и защиты информации Галия Палютина. У всех экспертов за плечами значительный опыт в сфере IT и работы проектных мероприятиях регионального и всероссийского уровня.
Для решения в рамках хакатона экспертному жюри и участникам было представлено 11 кейсов от организаций Ростовской области – представителей различных отраслей. Перед междисциплинарными командами стояла задача: на основании исходных данных в течение дня разработать согласованный вариант решения с использованием информационных технологий.
Среди кейсов в этом году – инновационные и социально-ориентированные проекты: мобильное приложение для детской службы такси, сайт центра для детей с особенностями развития, виртуальный офис для агентства недвижимости, промо-кампания для летнего лагеря в сети интернет, CRM-система для магазина цветов, платформа для биржи цифровых кейсов, сервис онлайн-чата и чат-бот, мобильная и онлайн-версия настольных игр и другие.
Все участники хакатона получили именные сертификаты. По результатам итогового питча экспертным жюри было выделено 5 команд-победителей: Третье место у команды «MooMin» и команды «Why?». Почетное второе место разделили команды «Жыбий рыр» и «Last Point». Победитель – команда «Мариуполь 0:1».
Участники получили дипломы и призы от РГЭУ (РИНХ) и АНО МФК «РРАПП»
Организатором хакатона является Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, региональная «Точка кипения» г. Ростов-на-Дону при поддержке Министерства экономического развития Ростовской области. Оператором проекта является Ростовский государственный экономический университет (РИНХ).