Житель Новочеркасска обвинил следствие в «непорядочности» после увольнения с НЭВЗ

«Как же они были внесены в протокол, если по факту, их там не оказалось? Как такое вообще могло произойти? На суде в Ростове не оказалось ключевых документов, а проверка следствия Новочеркасска показала, что это не так. Это же непорядочность со стороны следствия Новочеркасска», — возмущается Вячеслав Лепетухин.