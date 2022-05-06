Житель Новочеркасска обвинил следствие в «непорядочности» после увольнения с НЭВЗ

Posted 6 мая 2022, 12:46
Published 6 мая 2022, 12:46
Modified 18 сентября 2022, 15:07
Updated 18 сентября 2022, 15:07
Напомним, что жителя Новочеркасска Вячеслава Лепетухина сократили с должности заместителя главного энергетика на Новочеркасском электровозостроительном заводе. Он уверен, что его сократили незаконно, что, по его словам, официально подтвердилось.
Он обратился в суд с иском об отмене его приказа об увольнении. Однако Новочеркасский суд отказал в удовлетворении иска.
«Но по закону, на заседании суда по трудовому спору должен присутствовать прокурор. А его не было. В этом случае судья не имела права проводить заседание. Но оно состоялось, и судья внесла в протокол, что прокурор присутствовал. Я написал об этом замечание. Судья все подтвердила, и внесла определение на мое замечание», — рассказывает Вячеслав Лепетухин.
После этого житель Новочеркасска пытался обжаловать решение местного судьи в Ростовском областном суде. Он был уверен в победе, ожидая, что его замечания и определение судьи находятся в материалах дела. Но их там не оказалось. Лепетухин полагает, что исчезновение некоторых важных документов возможно произошло умышленно.
«Ведь если бы эти документы были, областной суд должен был автоматически отменить решение первого, городского суда», — подчеркивает он.
По этому вопросу житель Новочеркасска подал заявление в органы правопорядка. Он рассказывает, что, дескать, следователем была проведена проверка, которая выявила, что прокурор действительно не присутствовал на заседании, а в протокол был внесен ошибочно. Да и замечания об этом Лепетухина тоже были внесены в протокол.
«Как же они были внесены в протокол, если по факту, их там не оказалось? Как такое вообще могло произойти? На суде в Ростове не оказалось ключевых документов, а проверка следствия Новочеркасска показала, что это не так. Это же непорядочность со стороны следствия Новочеркасска», — возмущается Вячеслав Лепетухин.
Ранее RostovGazeta сообщала, как мать умершего в больнице Ростова кларнетиста Алексея Киселева уже несколько лет пытается найти виновных в его смерти.