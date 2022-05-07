Массовый снос гаражей начался в Ростове в районе площади Ленина

Posted 7 мая 2022, 17:32
Published 7 мая 2022, 17:32
Modified 18 сентября 2022, 15:07
Updated 18 сентября 2022, 15:07
Судя по табличке, установленной рядом, от гаражей расчищают участок под строительство. При этом сами гаражи были возведены на этом участке много лет назад незаконно.
Собственников гаражей предупредили, чтобы они освободили землю до начала мая. Однако, возможно, не все из них увидели это объявление. Теперь все постройки снесут, а на их месте построят школу и детский сад.
Занять перспективный участок под социальные объекты и жилые дома решили еще в прошлом году. Причем высотки появятся на участке рядом с тем местом, где сейчас еще стоят гаражи.
Ранее стало известно, что учеников школы № 49, расположенной в донской столице на улице Максима Горького, собираются распределить в другие учебные заведения. Причиной этого стал ремонт школы, который продлится до 2023 года. Ученики младших классов будут вынуждены ходить в школу, находящуюся в нескольких километрах от их прежней.