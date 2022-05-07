rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 мая 2022, 17:32

Published 7 мая 2022, 17:32

Modified 18 сентября 2022, 15:07

Updated 18 сентября 2022, 15:07

Массовый снос гаражей начался в Ростове в районе площади Ленина

Массовый снос гаражей начался в Ростове в районе площади Ленина

7 мая 2022, 17:32
Фото: 1MI.
В Октябрьском районе Ростова недалеко от площади Ленина стали сносить гаражи, пишет "АиФ-Ростов".

Судя по табличке, установленной рядом, от гаражей расчищают участок под строительство. При этом сами гаражи были возведены на этом участке много лет назад незаконно.

Собственников гаражей предупредили, чтобы они освободили землю до начала мая. Однако, возможно, не все из них увидели это объявление. Теперь все постройки снесут, а на их месте построят школу и детский сад.

Занять перспективный участок под социальные объекты и жилые дома решили еще в прошлом году. Причем высотки появятся на участке рядом с тем местом, где сейчас еще стоят гаражи.

Ранее стало известно, что учеников школы № 49, расположенной в донской столице на улице Максима Горького, собираются распределить в другие учебные заведения. Причиной этого стал ремонт школы, который продлится до 2023 года. Ученики младших классов будут вынуждены ходить в школу, находящуюся в нескольких километрах от их прежней.

Материалы по теме
На дистанционку пока не отправят школы в приграничных районах Ростовской области
#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика