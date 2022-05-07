С вокзала Ростов-Главный в Таганрог отправится музейный паровоз 9 мая

При этом он будет останавливаться на остановочной платформе Танаис. Там можно будет посетить в этот день Донской военно-исторический музей. Также он высадит пассажиров у хутора Мержаново, где будет развернута полевая кухня. А еще на музейном поезде можно будет доехать до станции Приморка и оттуда уже на автобусе добраться до музейного комплекса «Самбекские высоты».