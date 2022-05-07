rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 мая 2022, 05:51

Published 7 мая 2022, 05:51

Modified 1 октября, 14:01

Updated 1 октября, 14:01

С вокзала Ростов-Главный в Таганрог отправится музейный паровоз 9 мая

7 мая 2022, 05:51
Паровоз из музея Северо-Кавказской железной дороги будет возить жителей донской столицы и гостей города по маршруту Ростов – Таганрог, сообщили в СКЖД.

Проехаться на музейном поезде можно будет только в День Победы 9 мая. Состав с четырьмя вагонами отправится с вокзала Ростов-Главный в 09.32 мск.

При этом он будет останавливаться на остановочной платформе Танаис. Там можно будет посетить в этот день Донской военно-исторический музей. Также он высадит пассажиров у хутора Мержаново, где будет развернута полевая кухня. А еще на музейном поезде можно будет доехать до станции Приморка и оттуда уже на автобусе добраться до музейного комплекса «Самбекские высоты».

Стоимость билета на раритетный поезд будет составлять 65 рублей. Приобрести их можно будет прямо в вагонах. Обратное отправление состава на паровой тяге из Таганрога запланировано на 15.00, а в донскую столицу он должен прибыть в 17.22.

Напомним, до «Самбекских высот» с 7 по 9 мая будет ходить электричка, стоимость проезда в которой будет уменьшена на сумму, составляющую половину от прежней цены билета.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика