С вокзала Ростов-Главный в Таганрог отправится музейный паровоз 9 мая

Posted 7 мая 2022, 05:51
Published 7 мая 2022, 05:51
Modified 1 октября, 14:01
Updated 1 октября, 14:01
Проехаться на музейном поезде можно будет только в День Победы 9 мая. Состав с четырьмя вагонами отправится с вокзала Ростов-Главный в 09.32 мск.
При этом он будет останавливаться на остановочной платформе Танаис. Там можно будет посетить в этот день Донской военно-исторический музей. Также он высадит пассажиров у хутора Мержаново, где будет развернута полевая кухня. А еще на музейном поезде можно будет доехать до станции Приморка и оттуда уже на автобусе добраться до музейного комплекса «Самбекские высоты».
Стоимость билета на раритетный поезд будет составлять 65 рублей. Приобрести их можно будет прямо в вагонах. Обратное отправление состава на паровой тяге из Таганрога запланировано на 15.00, а в донскую столицу он должен прибыть в 17.22.
Напомним, до «Самбекских высот» с 7 по 9 мая будет ходить электричка, стоимость проезда в которой будет уменьшена на сумму, составляющую половину от прежней цены билета.
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