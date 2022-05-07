Топ-10 самых богатых депутатов Законодательного Собрания Ростовской области

Posted 7 мая 2022, 15:30
Published 7 мая 2022, 15:30
Modified 1 октября, 12:56
Updated 1 октября, 12:56
Уже не первый год самый высокий доход в Заксобрании Ростовской области оказывается у Евгения Дегтярева. Так, за 2020 год он задекларировал доход в размере 123 миллионов рублей, а по итогам 2021 года его доход оказался на 24 миллиона больше. Более 3 миллионов рублей заработала его жена.
Также у обоих супругов числятся в собственности автомобили Toyota Sequoia. При этом в 2020 году его жена владела Toyota Land Cruiser 200. В пользовании у Дегтярева находится жилой дом общей площадью 391 квадратный метр. Он является владельцем земельного участка площадью 1,5 тысячи квадратных метров.
А вот его супруга владеет семью земельными участками, квартирой на 180 квадратных метров и пятью жилыми домами. Причем площадь самого большого дома составляет более 440 квадратных метров.
Вторым в рейтинге стал Арутюн Сурмалян, который задекларировал доход в размере 99,2 миллионов рублей. В долевой собственности у него оказался земельный участок под строительство гостиниц. При этом ранее его компания «Интер Ойл» получила участок земли под жилую застройку в центре донской столицы. Помимо этого в собственности у депутата есть и другие земельные участки, дома и даже канализация.
Доход его супруги оказался намного скромнее - она заработала всего 301 тысячу рублей за год. При этом ей принадлежит Audi Q3, стоимостью более 2,5 миллионов рублей.
Третье место оказалось у Сергея Суховенко. Он не намного отстает по своим годовым доходами от Сурмаляна. Он получил за год 81,3 миллион рублей. Его жена при этом заработала свыше 14 миллионов рублей.
Из примечательного у супругов в собственности небольшая коллекция автомобилей. Помимо MINI Cooper (около 2,2 миллиона рублей) у Суховенко в коллекции есть настоящие раритеты: Volkswagen Kaefer и Panhard PL 17. А вот его супруга владеет электрокаром - Audi e-tron, стоимость которого сейчас оценивается в более 7,8 миллиона рублей.
Следующее место в топе занял Виктор Халын. Народный избранник задекларировал доход в размере 59,7 миллионов рублей. Его жена за год заработала не меньше - 57 миллионов рублей.
В собственности у депутата, в том числе в долевой, внушительный список объектов недвижимости. Там есть земельные участки под индивидуальные дома, кафе, а также участки под склады, площадью в несколько футбольных полей.
Судя по всему супруги любители японского автопрома. Халын владеет Lexus RX350, цена которого составляет около 7 миллионов рублей, а его жена - Lexus NX200t (около 3 миллионов рублей).
Депутат Ашот Хбликян отчитался о доходе в размере почти 56 миллионов рублей. Супруга депутата за 2021 год получила 29 миллионов рублей. В собственности у четы Хбликян и их троих несовершеннолетних детей есть земельные участки под строительство торгового центра, жилых домов, магазина и прочие объекты недвижимости.
Евгений Понамаренко также получил по итогам прошлого года доход в размере более 50 миллионов рублей. Ему принадлежат участки, рассчитанные под строительство бани, сауны общего пользования, фитнес клубов, многоквартирных жилых домов, магазины, здания офисного назначения. В собственности у него находятся три жилых дома и три квартиры, а также 17 нежилых зданий.
В гаражах у него стоят две иномарки, куча прицепов, Скутер Yamaha BWS 100 и две моторные лодки.
На седьмом место по размеру дохода расположился Андрей Чайка - 38,7 миллиона рублей. Его жена заработала ненамного меньше супруга - почти 20 миллионов рублей.
Восьмым оказался Саркис Гогорян, задекларировавший 37,2 миллиона рублей. Замыкают топ-10 самых богатых депутатов Заксобрания Сергей Рожков (28,4 миллиона рублей) и Игорь Бураков (27,4 миллиона рублей).
Ранее сообщалось, что рост дохода председателя Заксобрания Ростовской области Александра Ищенко с 2020 по 2021 год составил один миллион рублей, следует из декларации.Если в прошлом году Ищенко задекларировал 6,1 миллиона рублей, то годом ранее его доход составлял 5,1 миллиона рублей. Помимо недвижимости в России у него есть квартира в Болгарии.