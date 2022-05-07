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Posted 7 мая 2022, 01:56

Published 7 мая 2022, 01:56

Modified 1 октября, 13:56

Updated 1 октября, 13:56

В Ростове назвали подробности картельного сговора при закупке кроватей для госпиталя

7 мая 2022, 01:56
В Ростове-на-Дону удалось выявить картельный сговор при закупке кроватей для больницы в период пандемии, заявили в региональном УФАС.

В сговоре уличили компании «Территория красоты» и «Стармед». Это произошло во время закупки 100 коек для больницы № 20, которые потребовались из-за ситуации с коронавирусом.

Получилось, что «Территория красоты» вначале купила кровати у «Медсталина», а она их перепродала «Стармеду». И только после этого их смогло купить управление здравоохранения.

Все это привело к резкому завышению стоимости. Первоначально цена кровати составляла 216 тысяч рублей, но из-за перепродаж выросла до 391 тысячи.

Добавим, что в Тульской области кровати приобретали по 284 тысячи рублей.

Ранее ростовское УФАС вынесло штраф в 55 млн рублей двум фармкомпаниям за картельный сговор.

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