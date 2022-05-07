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Posted 7 мая 2022, 12:51

Published 7 мая 2022, 12:51

Modified 1 октября, 13:12

Updated 1 октября, 13:12

В Ростове засохшие деревья на Зеленом острове снова заменят на новые

7 мая 2022, 12:51
На места неприжившихся деревьев и кустарников на Зеленом острове в Ростове подрядчик высадит новые, сообщил в своем телеграмм-канале сити-менеджер города Алексей Логвиненко.

Работы по замене погибших растений ведутся подрядчиком в рамках гарантийных обязательств. Специалистам предстоит высадить 21 дерево и 30 кустарников. Завершить работы планируется до 11 мая.

Стоит отметить, что из городского бюджета на содержание объекта благоустройства в текущем году выделено более 5 миллионов рублей.

Ранее ростовчане пожаловались на исчезновение дерева с детской площадки возле дома на Каширской, 10. Местные жители были возмущены, что неизвестные спилили крупное зеленое дерево, которое летом защищало от солнца играющих на площадке детей.

#Анна Смирнова#Город#Новости
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