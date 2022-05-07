В Ростове засохшие деревья на Зеленом острове снова заменят на новые

Posted 7 мая 2022, 12:51
Published 7 мая 2022, 12:51
Modified 1 октября, 13:12
Updated 1 октября, 13:12
Работы по замене погибших растений ведутся подрядчиком в рамках гарантийных обязательств. Специалистам предстоит высадить 21 дерево и 30 кустарников. Завершить работы планируется до 11 мая.
Стоит отметить, что из городского бюджета на содержание объекта благоустройства в текущем году выделено более 5 миллионов рублей.
Ранее ростовчане пожаловались на исчезновение дерева с детской площадки возле дома на Каширской, 10. Местные жители были возмущены, что неизвестные спилили крупное зеленое дерево, которое летом защищало от солнца играющих на площадке детей.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]