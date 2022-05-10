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Posted 10 мая 2022, 15:43

Published 10 мая 2022, 15:43

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

Более 125 тысяч георгиевских ленточек вручили жителям в Ростовской области к 9 Мая

10 мая 2022, 15:43
В Ростовской области в рамках празднования годовщины со дня победы в ВОВ местным жителям раздали 125 тысяч георгиевских ленточек, сообщили в облправительстве.

Акция по вручению людям ленточек стала международной, они являются официальным символом Дня победы. Их вручают на улицах, во время мероприятий и торжественных митингов.

«В этом году раздали более 125 тысяч ленточек. Всего работало 450 пунктов их выдачи, помогали 1,2 тысячи волонтеров», — говорится в публикации.

Местным жителям напомнили, что ленточки не разрешается привязывать к руке, ноге или сумке.

Ранее в Ростове-на-Дону назвали причину отмены воздушной части парада Победы днем 9 мая. Это связано с плохой видимостью.

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