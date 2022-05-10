Более 125 тысяч георгиевских ленточек вручили жителям в Ростовской области к 9 Мая

Posted 10 мая 2022, 15:43
Published 10 мая 2022, 15:43
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
Акция по вручению людям ленточек стала международной, они являются официальным символом Дня победы. Их вручают на улицах, во время мероприятий и торжественных митингов.
«В этом году раздали более 125 тысяч ленточек. Всего работало 450 пунктов их выдачи, помогали 1,2 тысячи волонтеров», — говорится в публикации.
Местным жителям напомнили, что ленточки не разрешается привязывать к руке, ноге или сумке.
Ранее в Ростове-на-Дону назвали причину отмены воздушной части парада Победы днем 9 мая. Это связано с плохой видимостью.