Более 125 тысяч георгиевских ленточек вручили жителям в Ростовской области к 9 Мая

В Ростовской области в рамках празднования годовщины со дня победы в ВОВ местным жителям раздали 125 тысяч георгиевских ленточек, сообщили в облправительстве.