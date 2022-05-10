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Posted 10 мая 2022, 12:38

Published 10 мая 2022, 12:38

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

Врачи в ЛНР рассказали, как работают под обстрелами со стороны украинской армии

10 мая 2022, 12:38
В больнице Кременной в ЛНР врачи продолжают работать, несмотря на обстрелы со стороны украинской армии, пишет РИА «Новости».

В это медицинское учреждение поступает большое количество раненых среди мирного населения. При этом больница находится под обстрелами, остались 11 медиков из 62 и отсутствует достаточное количество лекарств.

«С конца февраля в больницу попали 60 человек с тяжелыми ранениями. Операционную пришлось сделать на первом этаже, чтобы она была в безопасности при обстрелах», — говорится в публикации.

Отмечается, что медики два месяца не уходили с работы и трудятся круглосуточно. Прекратились поставки лекарств и продуктов, длительное время отсутствовало электричество.

Сейчас присылают гумпомощь, сотрудники выражают надежду, что все наладится.

Ранее семья американского наемника заявила о его гибели на Украине.

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