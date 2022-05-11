Строительный забор рухнул на три проезжающих автомобиля в Таганроге

Posted 11 мая 2022, 13:07
Published 11 мая 2022, 13:07
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
Происшествие случилось на улице Большой Бульварной. По неизвестной пока причине упал забор в месте проведения ремонта трамвайных путей.
«Пострадали три проезжающих в этот момент автомобиля», — заявили очевидцы.
В данный момент водители находятся на месте и разбираются в случившемся. Автомобили пришлось оставить прямо на дороге, из-за чего недоступна одна полоса для движения.
Ранее в центре Ростова балкон рухнул на припаркованный автомобиль. В этом случае причиной стали сильные порывы ветра.