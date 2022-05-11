Строительный забор рухнул на три проезжающих автомобиля в Таганроге

В Таганроге в среду, 11 мая, упавший строительный забор повредил сразу три автомобиля, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось на улице Большой Бульварной. По неизвестной пока причине упал забор в месте проведения ремонта трамвайных путей. «Пострадали три проезжающих в этот момент автомобиля», — заявили очевидцы. В данный момент водители находятся на месте и разбираются в случившемся. Автомобили пришлось оставить прямо на дороге, из-за чего недоступна одна полоса для движения. Ранее в центре Ростова балкон рухнул на припаркованный автомобиль. В этом случае причиной стали сильные порывы ветра. Материалы по теме Логвиненко заявил о проверке поставщика елки, которая рухнула в Ростове 14 января В Ростовской области в результате падения украинских снарядов рухнули два здания