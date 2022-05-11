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Posted 11 мая 2022, 13:07

Published 11 мая 2022, 13:07

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

Строительный забор рухнул на три проезжающих автомобиля в Таганроге

11 мая 2022, 13:07
В Таганроге в среду, 11 мая, упавший строительный забор повредил сразу три автомобиля, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось на улице Большой Бульварной. По неизвестной пока причине упал забор в месте проведения ремонта трамвайных путей.

«Пострадали три проезжающих в этот момент автомобиля», — заявили очевидцы.

В данный момент водители находятся на месте и разбираются в случившемся. Автомобили пришлось оставить прямо на дороге, из-за чего недоступна одна полоса для движения.

Ранее в центре Ростова балкон рухнул на припаркованный автомобиль. В этом случае причиной стали сильные порывы ветра.

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