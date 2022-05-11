Татьяна Минеева рассказала о появлении множества новых субъектов МСП в Москве

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов отметил, что порядка 244 тысяч столичных организаций МСП, то есть практически ⅓ от общего числа, трудятся в отрасли торговли. Второе место по численности получила профессиональная, научная и техническая деятельность, на долю которой приходится 13,4% представителей МСП Москвы, или 107,5 тысячи организаций. Далее следует сфера строительства, в которой задействованы 73,5 тысячи субъектов МСП, что составляет 9,2% организаций малого и среднего бизнеса и ИП. Вопросами купли-продажи недвижимости заведуют около 72 тысяч субъектов МСП, что равняется 9% от их общего количества в Москве. На пятом месте находится отрасль информационных технологий и связи с показателями 59 тысяч организаций и долей в 7,2%.