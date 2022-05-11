Татьяна Минеева рассказала о появлении множества новых субъектов МСП в Москве

Posted 11 мая 2022, 18:34
Published 11 мая 2022, 18:34
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
Рост числа субъектов МСП оценила уполномоченный по защите прав столичных предпринимателей Татьяна Минеева.
По словам бизнес-омбудсмена Москвы, рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства говорит о положительной “температуре” делового климата и уровня развития городской среды, так как большая часть бизнесменов работает в индустриях, улучшающих быт и жизнь населения в целом. Так, 30% организаций относятся к отрасли торговли.
Как сообщает 360tv.ru, свыше 800 тысяч представителей МСП функционировали в столице РФ по состоянию на 10 апреля 2022 года. Такие сведения представлены в перечне соответствующих субъектов.
Ефимов подчеркивает, что сейчас число организаций малого и среднего бизнеса по-прежнему увеличивается. К середине весны 2022 года количество юрлиц – субъектов МСП – стало больше на 0,3%, если сравнивать апрель 2022 года с показателями годичной давности. При этом число ИП выросло на 16%. За I квартал текущего года число юридических лиц стало больше на 3%, а индивидуальных предпринимателей – на 4%. Таким образом, в Москве к середине апреля функционировали 805 тысяч субъектов МСП.
Примечательно, что самая многочисленная регистрация новых организаций проходила в столице с июля 2021 по март 2022 года. В указанный промежуток времени было создано свыше 181 тысячи новых субъектов, что составляет 22% от их сегодняшнего числа. Количество юрлиц возросло на 23,4% по сравнению с первой половиной апреля 2021 года, а ИП – на 36,6%. Самое большое количество новых субъектов малого и среднего бизнеса появилось в торговле, строительной отрасли, профессионально-технической и научной сфере.
На сегодняшний день 69% субъектов МСП столицы входят в топ-5 ведущих секторов городской экономики. Это торговля, профессиональная, научная и техническая деятельность, строительство, сфера недвижимости, информационные технологии и связь.
Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов отметил, что порядка 244 тысяч столичных организаций МСП, то есть практически ⅓ от общего числа, трудятся в отрасли торговли. Второе место по численности получила профессиональная, научная и техническая деятельность, на долю которой приходится 13,4% представителей МСП Москвы, или 107,5 тысячи организаций. Далее следует сфера строительства, в которой задействованы 73,5 тысячи субъектов МСП, что составляет 9,2% организаций малого и среднего бизнеса и ИП. Вопросами купли-продажи недвижимости заведуют около 72 тысяч субъектов МСП, что равняется 9% от их общего количества в Москве. На пятом месте находится отрасль информационных технологий и связи с показателями 59 тысяч организаций и долей в 7,2%.
Примечательно, что одним из наиболее быстро развивающихся сегментов МСП в Москве выступила самозанятость. Начальник департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин подчеркнул, что сейчас свыше 13% от общего количества трудоспособного населения столицы составляют самозанятые. Ежемесячно в этой группе работников наблюдается прирост на уровне 30 - 40 тысяч человек. Для информирования самозанятых на сайте “Малого бизнеса Москвы” была запущена цифровая платформа “Все о самозанятости от А до Я”. Веб-ресурс содержит полный перечень действующих услуг и обучающих программ, призванных помочь москвичам реализоваться в данном статусе.