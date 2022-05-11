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Posted 11 мая 2022, 12:56

Published 11 мая 2022, 12:56

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

В Казани 58 школ получили сообщения о минировании

В Казани 58 школ получили сообщения о минировании

11 мая 2022, 12:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Прошлой ночью более 50 учебных учреждений Казани получили угрозы о минировании. Сегодня мэрия Казани заявила о масштабной проверке школ правоохранительными органами.

Как сообщает телеканал «360», городские власти призывают жителей к спокойствию и просят дождаться результатов проверки оперативных служб. Кроме того, мэрия сообщает, что электронная почта других городских учреждений также проверяется на наличие угроз.

Отмечается, что с начала нынешнего года в учебные организации Казани сообщения о минировании приходили уже несколько раз. Угрозы не были подтверждены ни разу.

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