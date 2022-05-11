В Казани 58 школ получили сообщения о минировании

Posted 11 мая 2022, 12:56
Published 11 мая 2022, 12:56
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
Как сообщает телеканал «360», городские власти призывают жителей к спокойствию и просят дождаться результатов проверки оперативных служб. Кроме того, мэрия сообщает, что электронная почта других городских учреждений также проверяется на наличие угроз.
Отмечается, что с начала нынешнего года в учебные организации Казани сообщения о минировании приходили уже несколько раз. Угрозы не были подтверждены ни разу.