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Posted 11 мая 2022, 07:04

Published 11 мая 2022, 07:04

Modified 11 сентября 2022, 09:35

Updated 11 сентября 2022, 09:35

В Ростове до вечера 14 мая ограничат движение из-за матча ФК «Ростов» — «Химки»

11 мая 2022, 07:04
В Ростове в субботу, 14 мая, ограничат движение по четырем улицам из-за матча между ФК «Ростов» и «Химки», об этом сообщили в администрации города.

Департамент автодорог выпустил предупреждение, согласно которому в субботу, 14 мая, в городе перекроют часть улиц для движения транспортных средств. Подобные временные ограничения будут действовать из-за организации транспортного движения около стадиона «Ростов-Арена» перед игрой местного футбольного клуба «Ростов» с «Химки».

Автомобилисты не смогут проехать по дороге Южного подъезда Ростова от Ворошиловского моста по направлению к улице Бориса Слюсаря с 13.30 до 20.30 мск, также станет невозможным проезд по улице Левобережной, однако на этом участке движение ограничат всего на 2,5 часа с 18.00 мск.

Последним участком, на котором будут действовать ограничения, станут восточный и западный проезд к «Ростов Арене» — водителям придется выбрать альтернативные пути проезда к стадиону с 13.30 до 20.30 мск.

Последний раз эти же дороги по аналогичному расписанию перекрывали 24 апреля из-за матчей, проведенных в рамках Чемпионата России по футболу.

Напомним, последний матч, состоявшийся 8 мая, закончился для ФК «Ростов» счетом 0:0, а предыдущая игра со «Спартаком» принесла «Ростову» победу.

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