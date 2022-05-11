В Ростове до вечера 14 мая ограничат движение из-за матча ФК «Ростов» — «Химки»

Автомобилисты не смогут проехать по дороге Южного подъезда Ростова от Ворошиловского моста по направлению к улице Бориса Слюсаря с 13.30 до 20.30 мск, также станет невозможным проезд по улице Левобережной, однако на этом участке движение ограничат всего на 2,5 часа с 18.00 мск.