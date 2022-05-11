В Ростове до вечера 14 мая ограничат движение из-за матча ФК «Ростов» — «Химки»

Posted 11 мая 2022, 07:04
Published 11 мая 2022, 07:04
Modified 11 сентября 2022, 09:35
Updated 11 сентября 2022, 09:35
Департамент автодорог выпустил предупреждение, согласно которому в субботу, 14 мая, в городе перекроют часть улиц для движения транспортных средств. Подобные временные ограничения будут действовать из-за организации транспортного движения около стадиона «Ростов-Арена» перед игрой местного футбольного клуба «Ростов» с «Химки».
Автомобилисты не смогут проехать по дороге Южного подъезда Ростова от Ворошиловского моста по направлению к улице Бориса Слюсаря с 13.30 до 20.30 мск, также станет невозможным проезд по улице Левобережной, однако на этом участке движение ограничат всего на 2,5 часа с 18.00 мск.
Последним участком, на котором будут действовать ограничения, станут восточный и западный проезд к «Ростов Арене» — водителям придется выбрать альтернативные пути проезда к стадиону с 13.30 до 20.30 мск.
Последний раз эти же дороги по аналогичному расписанию перекрывали 24 апреля из-за матчей, проведенных в рамках Чемпионата России по футболу.
Напомним, последний матч, состоявшийся 8 мая, закончился для ФК «Ростов» счетом 0:0, а предыдущая игра со «Спартаком» принесла «Ростову» победу.