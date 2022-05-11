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Posted 11 мая 2022, 14:03

Published 11 мая 2022, 14:03

Modified 1 октября, 13:55

Updated 1 октября, 13:55

Власти в Ростове признали проблему нехватки автобусов после шести вечера

11 мая 2022, 14:03
Власти Ростова ответили на жалобу ростовчанки по поводу того, что в вечернее время в городе не хватает автобусов, говорится в сообщении на официальном портале мэрии.

Так, по словам жительницы Ростова, автобусы после шести часов вечера приходится ждать на остановке больше одного часа. При этом подобным образом общественный транспорт работает и в праздничные дни, и в будни.

«Когда нормально будет работать общественный транспорт?» - задает она вопрос администрации.

На это она получила два сходных ответа. Один - от департамента транспорта города, а второй - от мэрии.

Стоит отметить, что городские чиновники признают, что проблема есть. В городе, по их словам, наблюдается «недовыпуск транспортных средств на линию». С этим связано увеличение интервалов движения.

«За допущенные нарушения утвержденного расписания движения к перевозчикам применяются меры гражданско-правовой ответственности», - сказано в ответе администрации города.

Ранее перевозчики в Ростовской области столкнулись с проблемами из-за подорожавших запчастей.

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