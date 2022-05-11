Власти в Ростове признали проблему нехватки автобусов после шести вечера

Posted 11 мая 2022, 14:03
Published 11 мая 2022, 14:03
Modified 1 октября, 13:55
Updated 1 октября, 13:55
Так, по словам жительницы Ростова, автобусы после шести часов вечера приходится ждать на остановке больше одного часа. При этом подобным образом общественный транспорт работает и в праздничные дни, и в будни.
«Когда нормально будет работать общественный транспорт?» - задает она вопрос администрации.
На это она получила два сходных ответа. Один - от департамента транспорта города, а второй - от мэрии.
Стоит отметить, что городские чиновники признают, что проблема есть. В городе, по их словам, наблюдается «недовыпуск транспортных средств на линию». С этим связано увеличение интервалов движения.
«За допущенные нарушения утвержденного расписания движения к перевозчикам применяются меры гражданско-правовой ответственности», - сказано в ответе администрации города.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]