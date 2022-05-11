За фиктивное ДТП в Ростове осудили гендиректора и соучредителя компании

Posted 11 мая 2022, 17:11
Published 11 мая 2022, 17:11
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
Дело было рассмотрено в Кировском районном суде города. В итоге Денису Куделю и Роману Кушнаренко было назначено одинаковое наказание в виде года лишения свободы условно, а также испытательный срок сроком один год.
Мужчины были осуждены за то, что решили заработать, обманув страховую фирму. Они устроили ложное ДТП с машиной, которая была записана на их компанию. Затем получили выплату в страховой на сумму более 600 тысяч рублей.
Стоит отметить, что «Гермес» являлся подрядной организацией, которая занималась работами по строительству Багаевского гидроузла.
Ранее в Ростовской области было рассмотрено дело о краже топлива на сумму 1,8 миллионов рублей. Виновным оказался капитан танкера, который должен был доставить топливо частной компании, однако по пути договорился с командой и слил груз в другое судно.