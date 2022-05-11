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Posted 11 мая 2022, 17:11

Published 11 мая 2022, 17:11

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

За фиктивное ДТП в Ростове осудили гендиректора и соучредителя компании

За фиктивное ДТП в Ростове осудили гендиректора и соучредителя компании

11 мая 2022, 17:11
Фото: 1MI.
Руководитель и экс-учредитель фирмы «Гермес» предстали перед судом в Ростове по делу о махинации со страховкой на автомобиль, сообщили в УФСБ по Ростовской области.

Дело было рассмотрено в Кировском районном суде города. В итоге Денису Куделю и Роману Кушнаренко было назначено одинаковое наказание в виде года лишения свободы условно, а также испытательный срок сроком один год.

Мужчины были осуждены за то, что решили заработать, обманув страховую фирму. Они устроили ложное ДТП с машиной, которая была записана на их компанию. Затем получили выплату в страховой на сумму более 600 тысяч рублей.

Стоит отметить, что «Гермес» являлся подрядной организацией, которая занималась работами по строительству Багаевского гидроузла.

Ранее в Ростовской области было рассмотрено дело о краже топлива на сумму 1,8 миллионов рублей. Виновным оказался капитан танкера, который должен был доставить топливо частной компании, однако по пути договорился с командой и слил груз в другое судно.

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