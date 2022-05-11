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Posted 11 мая 2022, 08:08

Published 11 мая 2022, 08:08

Modified 11 сентября 2022, 09:35

Updated 11 сентября 2022, 09:35

Запуск лифтов на Ворошиловском мосту в Ростова собрал гигантские очереди на праздники

11 мая 2022, 08:08
В Ростове запуск в работу лифтов на Ворошиловском мосту вызвал огромные очереди из местных жителей, желающих сократить подъем с набережной, видеозаписи появились в соцсети «ВКонтакте».

В последние майские праздники с субботы, 7 мая, по вторник, 10 мая, власти Ростова-на-Дону возобновили работу лифтов на Ворошиловском мосту. Это событие вызвало общественный интерес, и вскоре около подъемников выстроилась длинная очередь из ростовчан, желающих сократить путь с набережной на мост.

«Ух ты, заработал, надолго ли…», — оставил комментарий в соцсети один из местных жителей. «Очередь для того, чтобы подняться на лифте? Вы серьезно? Теперь еще год работать не будет», — написал другой ростовчанин. «Зря вы так, на самом деле очень быстро и удобно, как минимум для пожилых людей и инвалидов. Другой вопрос, что они не работают, когда нужно, и прикрываются нелепыми отмазками», — прокомментировал видео с очередью на подъемники еще один подписчик популярного паблика.

Напомним, в начале апреля администрация Ростова объявила, что панорамные лифты не будут работать из-за требований безопасности и приказа Минтранса.

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