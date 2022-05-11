Запуск лифтов на Ворошиловском мосту в Ростова собрал гигантские очереди на праздники

Posted 11 мая 2022, 08:08
Published 11 мая 2022, 08:08
Modified 11 сентября 2022, 09:35
Updated 11 сентября 2022, 09:35
В последние майские праздники с субботы, 7 мая, по вторник, 10 мая, власти Ростова-на-Дону возобновили работу лифтов на Ворошиловском мосту. Это событие вызвало общественный интерес, и вскоре около подъемников выстроилась длинная очередь из ростовчан, желающих сократить путь с набережной на мост.
«Ух ты, заработал, надолго ли…», — оставил комментарий в соцсети один из местных жителей. «Очередь для того, чтобы подняться на лифте? Вы серьезно? Теперь еще год работать не будет», — написал другой ростовчанин. «Зря вы так, на самом деле очень быстро и удобно, как минимум для пожилых людей и инвалидов. Другой вопрос, что они не работают, когда нужно, и прикрываются нелепыми отмазками», — прокомментировал видео с очередью на подъемники еще один подписчик популярного паблика.
Напомним, в начале апреля администрация Ростова объявила, что панорамные лифты не будут работать из-за требований безопасности и приказа Минтранса.