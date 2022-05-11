Запуск лифтов на Ворошиловском мосту в Ростова собрал гигантские очереди на праздники

«Ух ты, заработал, надолго ли…», — оставил комментарий в соцсети один из местных жителей. «Очередь для того, чтобы подняться на лифте? Вы серьезно? Теперь еще год работать не будет», — написал другой ростовчанин. «Зря вы так, на самом деле очень быстро и удобно, как минимум для пожилых людей и инвалидов. Другой вопрос, что они не работают, когда нужно, и прикрываются нелепыми отмазками», — прокомментировал видео с очередью на подъемники еще один подписчик популярного паблика.