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Posted 12 мая 2022, 06:47

Published 12 мая 2022, 06:47

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

Полиция проверит сообщение комбата ДНР о вымогательствах ростовских гаишников

Полиция проверит сообщение комбата ДНР о вымогательствах ростовских гаишников

12 мая 2022, 06:47
Фото: t.me/aleksandr_skif. 1MI.
Управление МВД Ростовской области проведет проверку по сообщению, которое обнародовал комбат «Востока» Александр Ходаковский, пишет «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представители МВД отметили, что в случае, если информация, которую сообщил Ходаковский подтвердится, виновные понесут наказание в порядке, установленном законодательством России.

Также к ответственности будет привлечено руководство недобросовестных сотрудников. Им может грозить увольнение.

Ранее Ходаковский написал, что при перевозке амуниции для нужд войск ДНР сотрудникам ГИБДД Ростовской области пришлось заплатить «пятерочку за проезд» на посту «Самбек». Он также сообщил, что его задержали на продолжительное время.

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