РЖД продолжат техобслуживание «Сапсанов» и «Ласточек»

Теперь за техническим состоянием таких поездов будут следить специалисты ООО «ВСМ ДВЕ СТОЛИЦЫ». В настоящее время идет работа по анализу фонда запасных частей, их поставке и локализации, в том числе по актуализации техдокументации на ТОиР. Об этом пишет ТАСС.