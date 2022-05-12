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Posted 12 мая 2022, 20:02

Published 12 мая 2022, 20:02

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

РЖД продолжат техобслуживание «Сапсанов» и «Ласточек»

РЖД продолжат техобслуживание «Сапсанов» и «Ласточек»

12 мая 2022, 20:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В пресс-службе РЖД заявили, что техобслуживание высокоскоростных поездов «Сапсан» и «Ласточка» в рамках российского законодательства будет осуществляться собственными силами холдинга.

Теперь за техническим состоянием таких поездов будут следить специалисты ООО «ВСМ ДВЕ СТОЛИЦЫ». В настоящее время идет работа по анализу фонда запасных частей, их поставке и локализации, в том числе по актуализации техдокументации на ТОиР. Об этом пишет ТАСС.

До этого стало известно, что немецкий концерн Siemens принял решение о сворачивании своей деятельности в России.

В заявлении представителей компании сообщается, что они уже приступили к процедуре остановки всей производственной и операционной деятельности в РФ.

Siemens занимается интеллектуальной инфраструктурой для зданий и распределением энергосистем, автоматизацией и цифровизацией технологического процесса и производственных отраслей, а также интеллектуальными решениями для железнодорожного и автотранспорта.

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