РЖД продолжат техобслуживание «Сапсанов» и «Ласточек»

Posted 12 мая 2022, 20:02
Published 12 мая 2022, 20:02
Modified 18 сентября 2022, 15:10
Updated 18 сентября 2022, 15:10
Теперь за техническим состоянием таких поездов будут следить специалисты ООО «ВСМ ДВЕ СТОЛИЦЫ». В настоящее время идет работа по анализу фонда запасных частей, их поставке и локализации, в том числе по актуализации техдокументации на ТОиР. Об этом пишет ТАСС.
До этого стало известно, что немецкий концерн Siemens принял решение о сворачивании своей деятельности в России.
В заявлении представителей компании сообщается, что они уже приступили к процедуре остановки всей производственной и операционной деятельности в РФ.
Siemens занимается интеллектуальной инфраструктурой для зданий и распределением энергосистем, автоматизацией и цифровизацией технологического процесса и производственных отраслей, а также интеллектуальными решениями для железнодорожного и автотранспорта.