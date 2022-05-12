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Posted 12 мая 2022, 07:36

Published 12 мая 2022, 07:36

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

Сити-менеджер Батайска Геннадий Павлятенко уходит в отставку в мае

12 мая 2022, 07:36
Глава администрации Батайска Геннадий Павлятенко написал заявление об уходе с должности, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

В скором времени его заявление будет рассмотрено в местной Гордуме. В связи с чем связано такое решение Павлятенко не сообщается. Известно только, что это его собственное желание.

Батайск лишится главы администрации в конце текущего месяца. Павлятенко стал сити-менеджером четыре года назад. До него почти два десятилетия главой города являлся Валерий Путилин. До того, как стать сити-менеджером, Павлятенко являлся заместителем министра труда.

Напомним, в начале апреля депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев предложил главе Ростовской области Василию Голубеву уволить Павлятенко. Последний, по мнению народного избранника, плохо справлялся со своими обязанностями и нарушал права граждан.

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