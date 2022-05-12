В ДНР прошел экосубботник при поддержке РЭО

В ходе реализации программы по развитию эковолонтерства ППК «РЭО» добровольцы вместе с активистами общественных организаций поучаствовали в субботнике, а также запланировали новые мероприятия. По словам Буцаева, граждане активно присоединяются к акциям Российского экологического оператора, и это говорит о том, что экологический подход становится все более привычным для большинства людей.