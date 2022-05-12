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Posted 12 мая 2022, 07:19

Published 12 мая 2022, 07:19

Modified 18 сентября 2022, 15:10

Updated 18 сентября 2022, 15:10

В ДНР прошел экосубботник при поддержке РЭО

12 мая 2022, 07:19
В рамках гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ волонтеры-экологи движения «Делай!» при поддержке Российского экологического оператора побывали в Донецкой народной республике и организовали там субботник совместно с общественниками Донбасса. Также они возложили цветы к мемориальному комплексу Саур-Могила.

Как заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, Саур-Могила является одним из крупнейших мемориальных комплексов республики. Во время Великой Отечественной войны здесь погибли более 40 тысяч человек, а в 2014 году комплекс был практически целиком разрушен. Об этом пишет 360tv.ru.

В ходе реализации программы по развитию эковолонтерства ППК «РЭО» добровольцы вместе с активистами общественных организаций поучаствовали в субботнике, а также запланировали новые мероприятия. По словам Буцаева, граждане активно присоединяются к акциям Российского экологического оператора, и это говорит о том, что экологический подход становится все более привычным для большинства людей.

Также 9 мая общественники России и Донбасса благоустроили Аллею Победы в селе Дмитровка. Они организовали субботник по уборке территории, косили траву и общались с местными жителями и активистами.

Волонтеры «Делай!» приняли участие и в торжественных мероприятиях в Луганске, где обсудили с местными активистами возможность проведения просветительских акций. Первая такая акция запланирована на 5 июня.

В апреле–мае в более чем 30 субъектах Российской Федерации стартовала серия субботников «Зеленый десант» РЭО. Ожидается, что работы по уборке и благоустройству привлекут более двух тысяч экодобровольцев. Присоединиться к акциям приглашают всех желающих. Подробнее о том, как принять участие, можно прочитать на сайте акции.

#Общество#Новости
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