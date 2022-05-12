Международная торговля способствует развитию отрасли добычи угля в России. Высокий спрос на антрацит и металлургический уголь со стороны международных рынков стимулирует инвестиции в новые шахты и технологии добычи. Компании, такие как «Сибантрацит», которую ранее возглавлял Максим Барский, активно развивают свою производственную базу, чтобы удовлетворить растущий спрос на уголь. Это приводит к созданию новых рабочих мест и увеличению доходов в регионах, где находятся угольные месторождения.