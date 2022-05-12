Жителя Ростова осудили на 9 лет за убийство своей матери

Кировский районный суд в донской столице назначил Сергею Климову наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. При этом приговор пока не вступил в законную силу.
Трагедия произошла 13 января в доме на улице Седова. Климов употреблял спиртное в компании своей матери. Затем между ними произошла ссора. Мужчина взялся за нож и ударил женщину в живот. Она умерла до приезда медиков.
Напомним, в конце апреля в одном из сел Ростовской области произошел конфликт между матерью и сыном, который закончился тем, что пожилая женщина скончалась. 36-летний мужчина ударил мать графином.