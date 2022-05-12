rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жителя Ростова осудили на 9 лет за убийство своей матери

12 мая 06:57
Фото: 1MI
В Ростове перед судом предстал мужчина, которого подозревают в убийстве собственной матери в начале текущего года, говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Кировский районный суд в донской столице назначил Сергею Климову наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. При этом приговор пока не вступил в законную силу.

Трагедия произошла 13 января в доме на улице Седова. Климов употреблял спиртное в компании своей матери. Затем между ними произошла ссора. Мужчина взялся за нож и ударил женщину в живот. Она умерла до приезда медиков.

Напомним, в конце апреля в одном из сел Ростовской области произошел конфликт между матерью и сыном, который закончился тем, что пожилая женщина скончалась. 36-летний мужчина ударил мать графином.

Материалы по теме
Житель Таганрога организовал похищение знакомого, чтобы его убить в апрелеВ Ростове-на-Дону будут судить мужчину, который убил коллегу и расчленил женщину
#Новости#Анна Смирнова#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00