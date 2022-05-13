«20 главных событий России за 20 лет»: Олимпиада в Сочи

Во время грандиозных олимпийских строек находились те, кто критиковал размах, с которым Россия готовилась принять Игры. Обывателям казалось, что после соревнований эти объекты останутся невостребованными. Как же они заблуждались. Олимпиада 2014-ть не только ознаменовала новую эпоху в отечественной истории - ведь раньше-то мы еще ностальгировали по ласковому мишке 80-ых. Оказалось, что с передачей флага от Сочи корейскому городу Пхёнчхану, во время церемонии закрытия, трансформации тут только стартовали.