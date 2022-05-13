Депутата не пустили на собрание по поводу строительства модульной школы в Ростове

По ее словам, родители не смогли добиться ответов на главные вопросы. Будут ли их дети в других школах учиться в две или три смены? Как автобус будет забирать младшеклассников? Как возвращать по пробкам через весь город? С этими вопросами они обратились за помощью к депутату.