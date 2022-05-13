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Posted 13 мая 2022, 20:47

Published 13 мая 2022, 20:47

Modified 11 сентября 2022, 15:25

Updated 11 сентября 2022, 15:25

Депутата не пустили на собрание по поводу строительства модульной школы в Ростове

13 мая 2022, 20:47
Сюжет
Эксклюзив
Родители детей из Северного микрорайона Ростова, обеспокоенные нехваткой школьных мест, обратились за помощью к депутатам, пригласив принять участие в собрании. Однако помощников депутата не пустили в школу, об этом RostovGazeta сообщила депутат Гордумы Наталья Оськина.

Жители Северного микрорайона давно поднимают вопрос о нехватке школьных мест. В 2019 году здесь построили новую школу № 75. Однако это до конца не решило проблему. В итоге были выделены средства на строительство модульного здания.

«Но модульные здания для школ вызывают вопросы, поскольку существуют проблемы с их эксплуатацией. Да и максимальная вместимость модульного здания — 400 человек. Родителям объявили, что оставшихся детей будут автобусом развозить в другие, близлежащие школы города. Но при этом, у многих школ нет возможности предоставить дополнительные школьные места», — отмечает спикер.

По ее словам, родители не смогли добиться ответов на главные вопросы. Будут ли их дети в других школах учиться в две или три смены? Как автобус будет забирать младшеклассников? Как возвращать по пробкам через весь город? С этими вопросами они обратились за помощью к депутату.

«Дело в том, что ответы властей и администрации школы не совпадают между собой. Родители не знают чему верить. Они попросили меня прийти на собрание в школу и помочь разобраться в происходящем», — рассказывает депутат.

Не успевая на собрание, депутат отправила в школу своих помощников. Но их не пустили под предлогом, что списки присутствующих якобы составляла администрация Октябрьского района, и никто не знал о присутствии депутата или его помощников.

«Но мы имеем право приходить на любое собрание, в любую школу потому, что это наша подконтрольная функция. И тем более, когда речь идет о муниципальной школе, а у депутата есть коллективное обращение родителей, — говорит Наталья Оськина. — Мы столкнулись с очень странной и некрасивой ситуацией».

Ранее RostovGazeta сообщала о недовольстве горожан нехваткой школ и детских садов в генплане застройки города.

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