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Posted 13 мая 2022, 10:32

Published 13 мая 2022, 10:32

Modified 11 сентября 2022, 16:13

Updated 11 сентября 2022, 16:13

Капитан из Ростовской области погиб при освобождении украинского села от неонацистов

13 мая 2022, 10:32
Сюжет
Эксклюзив
Капитана Кирилла Кузнецова, погибшего в ходе спецоперации, похоронили в станице Казанской Верхнедонского района, сообщил RostovGazeta его дядя Иван Инодворский.

Кирилл Кузнецов родился в станице Казанской Верхнедонского района. Здесь он учился в школе, после чего поступил в высшее военное училище в Москве. По распределению его служба проходила в Южной Осетии. Оттуда его направили на спецоперацию.

«Кирилл был хороший капитан Вооруженных Сил России. Мы гордимся им, его подвигом. Он погиб при освобождении украинского села от неонацистов», — рассказывает Иван Инодворский.

Кирилла Кузнецова похоронили со всеми почестями в станице Казанской. Капитану было 29 лет.

Информацию о гибели капитана Кузнецова подтвердили корреспонденту RostovGazeta в военкомате Верхнедонского района.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области 6 мая простились с военнослужащим Ярославом Гимпом, который погиб на Украине при исполнении воинского долга.

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#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости
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